Пивовары Эстонии: приграничная торговля не проявляет признаков сокращения

«Мы по-прежнему можем подтвердить, что причинами существования приграничной торговли являются исключительно экономические аргументы, а не эмоциональные акции протеста или поездки в Латвию ради развлечения. Искоренить приграничную торговлю можно только за счет снижения акцизов, а без финансового мотиватора закупки из Латвии на убыль не пойдут», - подчеркнул исполнительный директор Эстонского союза производителей пива Пеэтер Вырк в переданном пресс-релизе.

Опираясь на свежие данные продаж, производители пива прогнозируют, что в этом году на границе с Латвией пива будет продано на 1,9 млн литров больше, чем в прошлом, что составит почти 40 процентов продающегося в Эстонии пива.

По оценке эстонских пивоваров, на южной границе Эстонии в этом году будут проданы в общей сложности 29 млн литров пива и 5,5 млн литров прочих слабоалкогольных напитков.

Если за первые четыре месяца 2018 года на границе с Латвией было продано 910 000 литров сидра и прочих слабоалкогольных напитков, то в этом году за первые четыре месяца объем продаж составил 1,25 млн литров, то есть, на 40% больше прошлогоднего.

За первые четыре месяца этого года на южной границе Эстонии было продано 6,65 млн литров пива, в прошлом году за тот же временной период 6,63 млн литров.