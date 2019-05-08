Скидка на мороженое на всю жизнь: а вы уже купили акции La Muu?

Изначально компания La Muu хотела привлечь 400 000 евро дополнительного капитала. Цель была достигнута уже через 10 часов. За один день инвесторы подписались на акции на сумму больше, чем на миллион евро. Также первоначально планировалось, что кампания по привлечению капитала продлится 40 дней, сейчас предприятие сократит период кампании до 14 дней или до тех пор, пока хватит места для мелких инвесторов.

Основатель La Muu Расмус Раск благодарит инвесторов за доверие. «Если честно, то мы очень удивлены. Мы не ожидали такого большого интереса. На данный момент мы взвешиваем возможность привлечь больше капитала, чем мы планировали ранее. Если мы примем это решение, то сообщим незамедлительно», - говорит он.

Раск видит три причины высокого интереса со стороны инвесторов. «Видимо, рыночная стоимость показалась розничным инвесторам адекватной. Во-вторых, высокая активность инвесторов может быть вызвана тем, что мы являемся популярным брендом в розничной торговле. В-третьих, свою роль сыграло то, что все инвестировавшие по 100€ получили пожизненную 20% скидку в кафе-мороженом в городке Теллискиви. Для поклонников мороженого – это очень простая математика», - говорит он.

Все инвестировавшие по 100 € получили пожизненную двадцатипроцентную скидку в кафе-мороженом в городке Теллискиви.

Первый в Эстонии производитель экологического мороженого La Muu вышел на рынок в декабре 2012 года, когда двое друзей – собственник сети Biomarket Прийт Микельсаар и бывший бренд-менеджер Swedbank Расмус Раск – решили заняться изготовлением мороженого. С самого начала было ясно, что речь пойдет именно об экологическом мороженом, изготовленном из продуктов «зеленых» эстонских ферм, умеренно жирном и отличающемся интересными вкусами.