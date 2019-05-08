Картина дня: подозрение в адрес Халлика, пожар на Ируской ЭС и обвал рейтинга EKRE

Прокуратура подозревает Мартина Халлика в преступлении на сексуальной почве

Со дня уволенный с должности директора библиотеки Тартуского университета Мартин Халлик (43) отправится под суд в качестве обвиняемого в принуждении к половому сношению или к другим действиям сексуального характера. «Сейчас ведутся последние процессуальные действия. Затем прокуратура передаст уголовное дело в суд. Подозрение касается двух эпизодов», - сообщил пресс-секретарь прокуратуры. Читать далее... В то же время Адвокат Мартина Халлика опровергает обвинение в изнасиловании, о чем подробнее рассказывается здесь.

На Ируской электростанции вспыхнул пожар

Сегодня после полудня в Маарду на погрузочном пункте принадлежащей Eesti Energia Ируской теплоэлектростанции вспыхнул пожар. Фото смотрите здесь.

Семеро туристов погибли при сходе лавины в горах Алтая

Семь туристов погибли при сходе лавины на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай. «По поступившей информации о гибели туристов СУ СКР по Республике Алтай проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Следователи намерены найти организатора восхождения, а также проверить соблюдение требований безопасности туристами», - отметили в пресс-центре главного управления МЧС РФ по региону в среду. Читать далее...

В американской школе произошла стрельба

В результате стрельбы в школе STEM американского штата Колорадо один ученик погиб, восемь человек получили ранения. Стрельбу устроили два человека, предположительно, ученики этой же школы. Читать далее...

Скандал с Куузиком обвалил рейтинг EKRE

Популярность оппозиционной Партии реформ продолжает расти: если в конце апреля реформистов поддерживали 33,6% респондентов, то теперь этот показатель вырос до 35,6%. А вот поддержка Консервативной народной партии снизилась с 19,1% до 15%. Читать далее...

Умер Евгений Крылатов

Народный артист России, композитор Евгений Крылатов умер в среду в Москве на 86-м году жизни. Читать далее...

Страдающим редким заболеванием брату и сестре нужна ваша помощь

Проводящийся 18 мая в четвертый раз благотворительный забег Eastman стал ежегодной весенней традицией для жителей Кохтла-Ярве. На забег ожидаются любители бега любого возраста из любого уголка Эстонии. Хотя участие бесплатно, каждый участник забега пожертвует пять евро в благотворительный фонд. Так как в настоящий момент ожидается 550-600 участников, сумма пожертвований будет отнюдь не маленькой. О том, кто получал помощь в прошлые три года и для кого собирают пожертвования в этот раз, читайте здесь.

В Шереметьево вылет SSJ-100 в Ригу задержали

В Шереметьево эвакуировали пассажиров самолета Sukhoi Superjet 100, который должен были отправиться в Ригу: из-за запаха горелой проводки среди пассажиров началась паника. Читать далее...

Водителей предупреждают об опасности на дорогах Эстонии

Департамент шоссейных дорог и Эстонское общество охотников предупреждают водителей о начале активного периода у диких животных. Соответствующее предупреждение отображается на электронных инфотабло на дорогах Эстонии. Читать далее...

Потребительские цены продолжают расти

Индекс потребительских цен в апреле по сравнению с мартом вырос на 1,3%, а по сравнению с апрелем прошлого года увеличился на 3,2%. Читать далее...

Фургон со спящим водителем отклонился на обочину и врезался в гараж частного дома

Сегодня, 8 мая, около полудня на шоссе Хальяла-Вызу в деревне Выле произошла авария: двигавшийся со стороны Вызу фургон съехал с дороги и на полной скорости врезался в гараж. Читать далее...

В Японии автомобиль врезался в группу детсадовцев, двое детей погибли

В японском городе Оцу, префектура Сига, автомобиль врезался в толпу воспитанников детского сада, двое детей погибли, 13 госпитализированы. Погибли мальчик и девочка двух лет. Читать далее...

Как долго действует направление к врачу-специалисту или на анализы?