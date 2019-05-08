Ср, 8.05.2019
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  • Что ждет "Челси"? ФИФА запретила на год покупать лондонцам новых игроков

Что ждет "Челси"? ФИФА запретила на год покупать лондонцам новых игроков

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Olivier Giroud (paremal) õnnitleb Chelsea ainsa värava löönud Marcos Alonsot.

ФОТО: EPA

ФИФА отклонила апелляцию «Челси» на решение о запрете регистрировать новых игроков в два ближайших трансферных окна, передает sports.ru.

«Челси» не может подписывать футболистов до января 2020 года из-за нарушений, связанных с регистрацией и трансферами несовершеннолетних футболистов.

Запрет не будет распространяться на женскую и футзальную команду «Челси», также клуб сможет расставаться с футболистами без ограничений.

Также ФИФА оставила в силе штраф «Челси» в размере 600 тысяч швейцарских франков.

Лондонцы имеют право оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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