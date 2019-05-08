Ср, 8.05.2019
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  • Фото и видео: несмотря на холод, пора приступить к украшению дачного участка

Фото и видео: несмотря на холод, пора приступить к украшению дачного участка

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ФОТО: dizainmania.com

Каждому владельцу земельного участка хочется, чтобы территория была ухоженной, красивой. Но ухоженность не означает только прополотые грядки, побеленные стволы деревьев и засаженные цветами клумбы. 

Наведением красоты на участке вокруг дачи или частного дома занимаются ландшафтные дизайнеры. Дизайн может быть дорогостоящим, тогда приглашается профессионал, который придумывает и строит перголы и альпийские горки, выкапывает пруд с живыми рыбками и водопадами или стрижет кусты и деревья в виде фигур или животных.

Но дизайн участка может быть и бюджетным, когда фантазия дачника превращает подручные материалы в шедевры, достойные выставки и восхищения. Использовать старую мебель – самый простой вариант. Ведь куда еще она свозится, как не на дачу! 

И всего-то нужно – старый стол, кресло с поломанным сидением или ножками. Даже кровать подойдет.

Фото: dizainmania.com

ФОТО: Фото: dizainmania.ru

Очень много полезных советов, как разбить оригинальный цветник и проложить необычные дорожки, как украсить забор и использовать в садовом интерьере не только старую мебель, но и посуду, читайте и смотрите ЗДЕСЬ. А ниже - ВИДЕО о том, как своими руками сконструировать фонтан.

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