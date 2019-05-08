Ср, 8.05.2019
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Жаждущий любви таксист рискует потерять работу

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Клиентка Bolt опубликовала в Facebook в группе "Märgatud24 Tartus" скриншот сообщения, в котором таксист интересуется ее семейным положением.

ФОТО: Kuvatõmmis sotsiaalmeediast

Сегодня в соцсетях распространяется пост с сообщением, в котором водитель Bolt спрашивает у клиентки, свободна ли она. Поскольку сердце таксиста не давало ему покоя, он написал клиентке на личный номер телефона, это и стало причиной неприятностей.

Исполнительный директор Bolt в Эстонии Алексей Колесников сказал Tartu Postimees, что у водителей и клиентов Bolt есть возможность связаться на протяжении выполнения заказа и час после окончания поездки. «Эта возможность предоставлена для того, чтобы клиент и водитель могли бы в случае, если вещи были оставлены в автомобиле, быстро решить проблему», - объясняет он.

По словам Колесникова, все присоединившиеся к платформе Bolt водители проходят курсы, на которых объясняют связанные с обслуживанием клиентов принципы и подчеркивается, что с клиентом следует связываться только из-за связанных с поездкой деталей, например, для уточнения местонахождения клиента или возврата забытых вещей. «В личных целях на платформе Bolt запрещено контактировать с клиентами — водитель получит строгий выговор или будет навсегда удален с платформы», — сказал он.

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