Жаждущий любви таксист рискует потерять работу

Исполнительный директор Bolt в Эстонии Алексей Колесников сказал Tartu Postimees , что у водителей и клиентов Bolt есть возможность связаться на протяжении выполнения заказа и час после окончания поездки. «Эта возможность предоставлена для того, чтобы клиент и водитель могли бы в случае, если вещи были оставлены в автомобиле, быстро решить проблему», - объясняет он.

По словам Колесникова, все присоединившиеся к платформе Bolt водители проходят курсы, на которых объясняют связанные с обслуживанием клиентов принципы и подчеркивается, что с клиентом следует связываться только из-за связанных с поездкой деталей, например, для уточнения местонахождения клиента или возврата забытых вещей. «В личных целях на платформе Bolt запрещено контактировать с клиентами — водитель получит строгий выговор или будет навсегда удален с платформы», — сказал он.