Министр: внеочередное повышение пенсий под вопросом

"Реальная возможность зависит от финансовых ресурсов. Если учесть базовый закон о государственном бюджете и консервативную бюджетную политику, то осуществление этого обещания в 2020 году под вопросом, по этой причине и в коалиционном договоре мы прописали эту цель не столь амбициозно", – сказал Кийк.

По словам Кийка, он как министр социальных дел стоит на том, чтобы внеочередное повышение пенсий произошло раньше, однако он признал, что такое решение требует политического согласия в том, куда направлять ограниченные финансовые ресурсы. "Пройдет ли повышение пенсий в 2020 году, 2021 или позже, покажут переговоры коалиционных партий", – сказал Кийк.