Марина Кальюранд: мне предлагали вернуться в МИД словно из милости

- С какими чувствами вы вернулись в политику Эстонии после провала на президентских выборах? Камня на душе нет?

- Конечно, я была разочарована, поскольку, выставляя свою кандидатуру, я, конечно, учитывала, что могу проиграть, но у меня не было запасного варианта. Другим было куда идти. Я же поставила на карту всё, ушла с поста министра иностранных дел и после президентских выборов осталась безработной.

Личное разочарование – это полбеды, больше всего я разочаровалась в системе. Если выборщики не могут выбрать одного кандидата из пяти, такая система провальна. Я бы сделала так, чтобы палата выборщиков не могла разойтись до тех пор, пока президент не будет избран – как на выборах Папы Римского. То, что началось после, напоминает реалити-шоу «Эстония ищет женщину». Цикл президентских выборов был крайне неудачным. Я надеялась, что систему изменят, но этого не сделали. Теперь опять начались разговоры о прямых президентских выборах, но я их не поддерживаю. У нас как у парламентской республики достаточно сил.

- У вас была солидная дипломатическая карьера. Почему вы не вернулись на дипломатическую службу?

- Не захотела. Юрген Лиги предлагал мне работу в Министерстве иностранных дел, но это было бы как из милости. Я не считаю правильным, когда ушедший в отставку министр тут же становится подчиненным другого министра. Я проработала в МИДе более 26 лет. У каждого нового министра есть право работать так, чтобы вокруг него не крутился старый министр. Я не исключаю возвращения на дипломатическую службу в будущем.

В Эстонии мне работу не предложили, предложило правительство Голландии, чтобы я руководила комиссией международной кибербезопасности, я занималась этим два года. Смогла себе доказать, что справляюсь, но хочу вернуться в Эстонию, поскольку мой дом – Эстония.

- Вы являетесь первым номером в списках соцдемов и, согласно опросам, одним из самых популярных кандидатов на евровыборах.

- Сказу скажу, что я не верю ни одному опросу. Мне приятно видеть эти цифры, но я поверю только тем, которые увижу вечером 26 мая.

- Какие вопросы и сферы деятельности в Европейском парламенте могут заставить ваши глаза гореть и подтолкнуть действовать сразу?

- Внешняя политика была и остается любовью всей моей жизни. Я занималась кибербезопасностью. В этих сферах я чувствую себя уютнее всего. Но шесть эстонских депутатов не могут шиковать, выбирая любимые темы. Заниматься придется всеми вопросами, которые важны для Эстонии. От Ивари Падара останется политика сельского хозяйства, Марью Лауристин проделала большую работу в дигитальной области.

- В Европейский парламент пытаются прорваться партии, которые хотят защитить национальные государства от влияния ЕС. Сотрудничество с большим блоком евроскептиков в новом составе может стать весьма сложным.

- Что касается национального государства, то это написано в основополагающем документе Евросоюза: Европейский союз – это союз национальных государств. Национальные государства остаются, но в некоторых сферах ведется больше сотрудничества. Налоги годами оставались внутренним вопросом, но теперь говорят: не должна ли часть налогов стать общеевропейской? Как обложить налогами крупные корпорации, медийные платформы Facebook, Google, которые ищут, как был платить поменьше налогов, или не платить вообще?

Может быть, получится так, что в будущем останется своя национальная налоговая политика, но какая-то часть перейдет в Брюссель. Это не противоречит национальному государству.

Если кто-то говорит, что ЕС разрушает национальные государства, то я утверждаю, что этот человек или глуп, или врет. ЕС стоит за национальные государства больше, чем кто-либо другой. Все документы переводятся на все языки, сохранение языка и культуры – важно для Европы. Мы – союз государств и культуры, советского человека из этого не получится.

Еще пять лет назад исключалось, что нашу границу могут начать охранять пограничники других национальностей. Сейчас на эстонской-российской границе ведется сотрудничество с Frontex (Frontex - агентство Европейского союза по безопасности внешних границ – ред.)

Правые радикалы под руководством Маттео Сальвини создают свой блок. Когда я смотрю на эти партии, то вижу, что они очень разные в разных странах. Русская политика Марин Ле Пен и Сальвини - ну как они смогут сотрудничать с Консервативной народной партией Эстонии?