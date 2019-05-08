Клиентов Swedbank предупреждают: в работе банковских карт и интернет-банка могут возникнуть сбои

В ночь на четверг, 9 мая, с 00:00 до 04:30 в ходе плановых работ по обслуживанию ИТ-систем могут возникать кратковременные сбои в работе мобильного и интернет-банка, банковских карточек и банковских автоматов Swedbank.
Об этом BNS сообщила пресс-служба банка.
В связи с этим банк принес извинения за возможные неудобства, и рекомендовал клиентам запланировать пользование интернет-банком и банковскими карточками с таким расчетом, чтобы это не помешало их банковским операциям.
Круглосуточно информацию можно получить по телефону Swedbank 6 310 310.