День Таллинна: смотрите, какие мероприятия ждут жителей и гостей столицы

Мэр Михаил Кылварт приглашает всех принять участие в программе Дня Таллинна: проверить свои силы, написав диктант на эстонском языке, посетить концерты и другие мероприятия.

В полдень 15 мая в честь начала праздника на Ратушной площади горожан поприветствуют мэр и герольд Таллинна, выступят оркестр Таллиннской дружины Кайтселийта и хор городской управы. В 12:30 на улице Харью откроется Улица эстонского языка, а также тематические выставки. В 13:00 на площади Вабадузе пройдет, ставший традиционным, диктант на эстонском языке, текст прочтут многократная чемпионка Келли Сильдару и музыкант Рекет. В 14:00 там же пройдет викторина, а на улице Харью в это время начнутся мастер-классы.

Мероприятия на площади Вабадузе продолжатся показом эстонских фильмов – в 15:00 можно будет увидеть культовый историко-приключенческий фильм «Последняя реликвия» (1969), а в 20:30 – лирическую комедию «Озорные повороты» (1959). Там же с 18.00 до 20.00 пройдет бесплатный концерт с участием эстонских коллективов Reket, Jääär и ÖED.

В 18:45 состоится забег вокруг Тоомпеа, старт будет дан у башни Кик-ин-де-Кёк. Для участия следует зарегистрироваться по адресу rrmuuseum@rrmuuseum.ee до 10 мая.