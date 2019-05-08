Ветеранов не пускают на парад Победы на Красной площади. Но там есть место для Сигала и детей Киркорова

9 мая в Москве состоится торжественный парад, попасть на который из года в год не удается многим ветеранам. "Дождь" решил разобраться с конкретным случаем - ситуацией вокруг ветерана войны, 94-летней Марии Каштановой, которая в местной администрации получила отказ по причине "недостаточного количества квот".

Эта история получила широкий резонанс благодаря посту в социальной сети Facebook Инессы Холодениной - внучки ветерана.

Ее постом с просьбой уступить свой билет ветерану поделились более 7,5 тысяч человек, в комментариях оказалось более десятка подобных историй.

Узнав эту историю, корреспондент "Дождя" Соня Гройсман связалась с ветераном. Мария Каштанова рассказала, что очень хотела посмотреть парад: "По телевизору я всегда смотрю, но чтобы наяву посмотреть... я ни разу не была и не видела такого".

Отмечается, что Мария Каштанова была узницей немецкого лагеря в Кенигсберге. В лагере женщина провела три года и два месяца, до освобождения Кенигсберга. Она оказалась одной из немногих выживших.

В прошлом году внучка перевезла ее из Новосибирска в Подмосковье, поэтому мечта показалась совсем близкой - семья обратилась за билетом в администрацию Истринского района, где, со слов дочери Марии, ответили: "Нет, у нас три квоты на Истринский район, мы уже их распределили. Извините - все, нет!".

При этом, как отмечает "Дождь", каждый год на трибунах на Красной площади красуются десятки звезд разной величины, спортсмены и чиновники разных мастей.

Например, в прошлом году среди них были новоиспеченный россиянин Стивен Сигал, актриса Екатерина Климова, шестилетние дети Филиппа Киркорова.

"Это тайна за семью печатями. Этим занимается администрация президента, она приглашает ветеранов. Мы представляем туда (списки), а кому дадут, они определяют", - прокомментировал помощник председателя Российского союза ветеранов Николай Роянов

"Дождь" отмечает, что на следующий день после поста внучки Каштановой позвонили из администрации Истринского района, мол, едут вручать пригласительный. Однако, на самом деле ни через неделю, ни через две билет не вручили.

После долгих перипетий, 7 мая в администрации торжественно объявили: квоту выделили, сбор в 5 утра у администрации - и в маршрутке на парад.