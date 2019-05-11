Сб, 11.05.2019
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  • Недалеко от пярнуского пляжа вырастет комплекс многоквартирных жилых домов

Недалеко от пярнуского пляжа вырастет комплекс многоквартирных жилых домов

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ФОТО: KV.EE

В Пярну начат последний этап строительства крупного многоквартирного комплекса, передает портал Kodustiil. 

Развитием объекта на улице Кооли в Пярну занимается LVM Kinnisvara. Вчера был заложен краеугольный камень, а к следующей весне последний этап строительства жилого комплекса на 200 квартир будет завершен. 

Новое жилье возводится с использованием самых современных технологий. Тут будет и водяное отопление в полу, и вентиляция с рекуперацией тепла, и решения умного дома. 

ФОТО: KV.EE

Новые жилые дома вырастут на границе центральной части Пярну и пляжного района. В строящемся 33-квартирном доме будут двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры. Закрытая нетто-площадь дома составит 2300 м². Общая стоимость строительства почти четыре миллиона евро. Цены квартир находятся в диапазоне от 69 000 до 140 000 евро.

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