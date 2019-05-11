Недалеко от пярнуского пляжа вырастет комплекс многоквартирных жилых домов

Развитием объекта на улице Кооли в Пярну занимается LVM Kinnisvara. Вчера был заложен краеугольный камень, а к следующей весне последний этап строительства жилого комплекса на 200 квартир будет завершен.

Новое жилье возводится с использованием самых современных технологий. Тут будет и водяное отопление в полу, и вентиляция с рекуперацией тепла, и решения умного дома.

ФОТО: KV.EE