Недалеко от пярнуского пляжа вырастет комплекс многоквартирных жилых домов

В Пярну начат последний этап строительства крупного многоквартирного комплекса, передает портал Kodustiil.
Развитием объекта на улице Кооли в Пярну занимается LVM Kinnisvara. Вчера был заложен краеугольный камень, а к следующей весне последний этап строительства жилого комплекса на 200 квартир будет завершен.
Новое жилье возводится с использованием самых современных технологий. Тут будет и водяное отопление в полу, и вентиляция с рекуперацией тепла, и решения умного дома.
Новые жилые дома вырастут на границе центральной части Пярну и пляжного района. В строящемся 33-квартирном доме будут двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры. Закрытая нетто-площадь дома составит 2300 м². Общая стоимость строительства почти четыре миллиона евро. Цены квартир находятся в диапазоне от 69 000 до 140 000 евро.