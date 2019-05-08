Видео: в Латвии полностью сгорел автобус

ЧП произошло около 14.00 на повороте на Варнукрогс, сообщили в Госполиции Латвии.

Представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича рассказала, что вскоре после 14.13 водитель автобуса 13-го маршрута заметил задымление из моторного отделения автобуса и сообщил об этом диспетчеру, который со своей стороны передал информацию пожарным.

Видео очевидца с места ЧП:

К моменту прибытия спасателей автобус практически полностью сгорел. Пострадавших нет. Причины возгорания пока не установлены. Известно, что этот автобус был в эксплуатации около десяти лет.