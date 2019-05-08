Зафиксировано рекордное учащение катастрофических явлений

До сих пор коралловые керны не использовались для выявления сезонных изменений в Тихом океане, поскольку ряд специалистов считал это невозможным, пишет lenta.ru. Исследователи разработали алгоритм, который позволил определить характер изменений в Эль-Ниньо по полученным образцам, и подтвердили, что он успешно выявляет зарегистрированные недавно фазы Южной осцилляции. Это позволило климатологам реконструировать климат прошлого.

Ученые выявили увеличение активности Эль-Ниньо в центральной части Тихого океана в конце XX века и предположили, что в будущем сила Эль-Ниньо в восточной части Тихого океана может возрастать. За последние 30 лет в центральной части Тихого океана наблюдается беспрецедентное увеличение числа Эль-Ниньо по сравнению со всеми 30-летними периодами за последние 400 лет.