В Эстонии обнаружены уникальные клады: эти находки могут совершить переворот в науке

«Почти в каждом из найденных у нас кладов есть уникальные монеты. Невозможно выделить из них какую-то одну как самую ценную, - сказал Леймус. - В Эстонии находили очень редкие монеты - например, эпохи Ярослава Мудрого. Всего в мире было найдено девять таких монет, четыре из них - в Эстонии. Что это означает? Возможно, эти монеты чеканили здесь, возможно, в Юрьеве».

По словам историка, территории современной Эстонии в 1060 - 1130 годах были одними из богатейших в Северной Европе, потому что через них товары с запада отправлялись на Русь. Поэтому на этих территориях были в обращении монеты из многих регионов Европы. Леймус сказал, что в доисторический период и в эпоху викингов на территории Эстонии использовали деньги, но они, очевидно, являлись лишь одним из товаров и не имели такого значения, как в наши дни.