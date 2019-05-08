У бывшего сотрудника таллиннской больницы конфисковали более 126 000 евро

Суд признал 55-летнего Милля виновным в принятии взяток в крупном размере, в нарушении требований к проведению тендеров, в подделке документов, в использовании поддельных документов, а также в отмывании денег, и приговорил его к трем годам и восьми дням условного тюремного заключения, а также назначил испытательный срок такой же длительности, передает BNS.

Суд конфисковал у него восемь золотых монет стоимостью 10 533 евро, а также 92 048,69 евро с банковского счета и Volvo XC60 стоимостью 23 477,50 евро. Суд также обязал Милля выплатить 1814 евро в качестве расходов на производство.

Сотрудники Центральной криминальной полиции задержали Милля в качестве подозреваемого 17 января прошлого года. Через несколько месяцев он был выпущен. Милль с 2009 по 2017 года работал техническим директором PERH и входил в комиссию по строительным госзаказам PERH.

Согласно подозрению, технический директор за взятки обеспечил ряд преимуществ предприятиям, участвовавшим в тендере. Общая стоимость тендеров, в основном связанных с проектированием и строительством, превышала 10 млн евро.

Суд вынес приговор Миллю в рамках договорного производства.