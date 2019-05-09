Оценщик недвижимости: для выдачи ипотечного кредита банк может неожиданно выдвинуть дополнительные условия

Многие люди на разных этапах своей жизни покупают и продают недвижимость. Для приобретения недвижимости большинство использует помощь банка. По словам Рутть Каазик, большая часть заемщиков покупает недвижимость и получает кредит, как правило, без больших проблем.

«Однако в некоторых случаях банк не выдает желаемую сумму или выдвигает дополнительные условия и даже назначает сроки для приведения в порядок необходимой документации», - объяснила Каазик. Иногда препятствием становится сам ходатай.

Примеры обстоятельств, которые могут помешать вам получить банковский кредит

имущество, предложенное банку в качестве залога, подверглось незаконным строительно-восстановительным работам. Для проведения таких работ требуется разрешение на строительство / уведомление о строительстве и разрешение на использование / уведомление об использовании. В исключительных случаях банк может заключить соглашение с установлением сроков устранения недостатков;

если приобретаемое имущество имеет смежную территорию с соседней недвижимостью, а сервитут для прохода по сопредельной территории не оформлен, банк также может отказать в предоставлении займа;

если приобретаемое имущество находится в неактивной зоне рынка недвижимости, находится в плохом состоянии и нуждается в капитальном ремонте, банк также может отказать в выдаче кредита;