Фото: уютная своеобразная квартира в центре Таллинна ждет покупателей

Поступила в продажу стильная квартира, расположенная в центре Таллинна в доме эстонского времени, извещает портал Kodustiil.
Стильная квартира, имеющая свое индивидуальное лицо, расположена в старинном реновированном доме. Высокие потолки и большие окна делают квартиру еще больше и просторнее. Дом реновирован в 2009 году. Однако в ходе ремонта много исторических деталей было сохранено и вписано в новый дизайнерский контекст.
Квартира площадью 66,6м2 расположена на втором этаже трехэтажного дома и продается со всей мебелью, обстановкой и предметами декора.
Квартира состоит из просторной гостиной, открытой кухни с мебелью и встроенной техникой, столовой, двух спален и ванной. В подвале имеется бокс.
В квартире установлен газовый котел, который отапливает квартиру и нагревает воду. При желании можно использовать и печь-камин.
Подробности этого интересного предложения находятся на странице портала недвижимости KV.EE.