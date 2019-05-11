Фото: уютная своеобразная квартира в центре Таллинна ждет покупателей

Стильная квартира, имеющая свое индивидуальное лицо, расположена в старинном реновированном доме. Высокие потолки и большие окна делают квартиру еще больше и просторнее. Дом реновирован в 2009 году. Однако в ходе ремонта много исторических деталей было сохранено и вписано в новый дизайнерский контекст.

ФОТО: KV.EE

Квартира площадью 66,6м2 расположена на втором этаже трехэтажного дома и продается со всей мебелью, обстановкой и предметами декора.

ФОТО: KV.EE

Квартира состоит из просторной гостиной, открытой кухни с мебелью и встроенной техникой, столовой, двух спален и ванной. В подвале имеется бокс.

ФОТО: KV.EE

В квартире установлен газовый котел, который отапливает квартиру и нагревает воду. При желании можно использовать и печь-камин.

ФОТО: KV.EE