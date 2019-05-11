Сб, 11.05.2019
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  • Фото: уютная своеобразная квартира в центре Таллинна ждет покупателей

Фото: уютная своеобразная квартира в центре Таллинна ждет покупателей

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ФОТО: KV.EE

Поступила в продажу стильная квартира, расположенная в центре Таллинна в доме эстонского времени, извещает портал Kodustiil.

Стильная квартира, имеющая свое индивидуальное лицо, расположена в старинном реновированном доме. Высокие потолки и большие окна делают квартиру еще больше и просторнее. Дом реновирован в 2009 году. Однако в ходе ремонта много исторических деталей было сохранено и вписано в новый дизайнерский контекст. 

ФОТО: KV.EE

Квартира площадью 66,6м2 расположена на втором этаже трехэтажного дома и продается со всей мебелью, обстановкой и предметами декора.  

ФОТО: KV.EE

Квартира состоит из просторной гостиной, открытой кухни с мебелью и встроенной техникой, столовой, двух спален и ванной. В подвале имеется бокс. 

ФОТО: KV.EE

В квартире установлен газовый котел, который отапливает квартиру и нагревает воду. При желании можно использовать и печь-камин. 

ФОТО: KV.EE

Подробности этого интересного предложения находятся на странице портала недвижимости KV.EE

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