Чуда не произошло: Кокорин и Мамаев получили реальные сроки тюремного заключения

Судом были рассмотрены два эпизода. Первый – драка у клуба «Эгоист» с водителем Виталием Соловчуком, второй – в «Кофемании» с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным.

Прокурор Светлана Тарасова попросила приговорить всех четверых подсудимых к реальным срокам до полутора лет лишения свободы.

Суд признал Кокорина и Мамаева виновными в побоях и хулиганстве, не упомянув, однако, педалируемую гособвинением тему сговора компании куда входили футболисты. Суд не признал частичное признание вины подсудимых. По мнению суда они последовательно и целенаправленно наносили удары Соловчуку. Подсудимые руководствовались хулиганскими пробуждениями и не имели личных мотивов. Тот факт, что Соловчук первым оскорбил и ударил, не имеют объективного подтверждения. Суд пришел к выводу, что подсудимые действовали умышленно по отношению к Соловчуку. Также не усмотрел суд хулиганских действий в отношении компании и у Дениса Пака.