Ср, 8.05.2019
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  • Чуда не произошло: Кокорин и Мамаев получили реальные сроки тюремного заключения

Чуда не произошло: Кокорин и Мамаев получили реальные сроки тюремного заключения

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Павел Мамаев (крайний слева) и Александр Кокорин (сидит) будут должны еще два месяца провести в СИЗО

ФОТО: Maxim Grigoryev / Maxim Grigoryev/TASS

Пресненским райсудом Москвы сегодня были оглашены приговоры российским футблистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину.

Судом были рассмотрены два эпизода. Первый – драка у клуба «Эгоист» с водителем Виталием Соловчуком, второй – в «Кофемании» с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным.

Прокурор Светлана Тарасова попросила приговорить всех четверых подсудимых к реальным срокам до полутора лет лишения свободы.

Суд признал Кокорина и Мамаева виновными в побоях и хулиганстве, не упомянув, однако, педалируемую гособвинением тему сговора компании куда входили футболисты.  Суд не признал частичное признание вины подсудимых. По мнению суда они последовательно и целенаправленно наносили удары Соловчуку. Подсудимые руководствовались хулиганскими пробуждениями и не имели личных мотивов. Тот факт, что Соловчук первым оскорбил и ударил, не имеют объективного подтверждения. Суд пришел к выводу, что подсудимые действовали умышленно по отношению к Соловчуку. Также не усмотрел суд хулиганских действий в отношении компании и у Дениса Пака.

Младшего брата Александра Кокорина, Кирилла, оправдали по эпизоду с избиением Сергея Гайсина, но виновным в избиении Соловчука и назначили наказание в виде 11 месяцев исправительных работ. Александру же повезло меньше: как и просил прокурор, суд назначил форварду "Зенита" 1 год и 6 месяцев лишения свободы из которых Кокорин, с учетом время проведенного в СИЗО, отбыл девять месяцев. Павлу Мамаеву также была назначена запрошенная прокурором мера наказание:  год и пять месяцев лишения свободы.

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