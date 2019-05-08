Чуда не произошло: Кокорин и Мамаев получили реальные сроки тюремного заключения

Пресненским райсудом Москвы сегодня были оглашены приговоры российским футблистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину.
Судом были рассмотрены два эпизода. Первый – драка у клуба «Эгоист» с водителем Виталием Соловчуком, второй – в «Кофемании» с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным.
Прокурор Светлана Тарасова попросила приговорить всех четверых подсудимых к реальным срокам до полутора лет лишения свободы.
Суд признал Кокорина и Мамаева виновными в побоях и хулиганстве, не упомянув, однако, педалируемую гособвинением тему сговора компании куда входили футболисты. Суд не признал частичное признание вины подсудимых. По мнению суда они последовательно и целенаправленно наносили удары Соловчуку. Подсудимые руководствовались хулиганскими пробуждениями и не имели личных мотивов. Тот факт, что Соловчук первым оскорбил и ударил, не имеют объективного подтверждения. Суд пришел к выводу, что подсудимые действовали умышленно по отношению к Соловчуку. Также не усмотрел суд хулиганских действий в отношении компании и у Дениса Пака.
Младшего брата Александра Кокорина, Кирилла, оправдали по эпизоду с избиением Сергея Гайсина, но виновным в избиении Соловчука и назначили наказание в виде 11 месяцев исправительных работ. Александру же повезло меньше: как и просил прокурор, суд назначил форварду "Зенита" 1 год и 6 месяцев лишения свободы из которых Кокорин, с учетом время проведенного в СИЗО, отбыл девять месяцев. Павлу Мамаеву также была назначена запрошенная прокурором мера наказание: год и пять месяцев лишения свободы.