Хакеры украли у криптовалютной биржи биткойны стоимостью 41 млн долларов

По словам генерального директора Binance, хакеры использовали различные методы, включая фишинг, вирусы и другие атаки, пишет ixbt.com. В результате им удалось завладеть данными, которые позволили вывести 7000 BTC.

Если верить опубликованным данным, был взломан один горячий кошелек, содержавший около 2% всех биткойнов на бирже. Остальные средства остались нетронуты.

Тщательное планирование и продуманная последовательность операций позволили злоумышленникам обойти систему, которая выявляет подозрительные транзакции. Она сработала, когда было уже поздно.

Другие криптовалютные биржи уже заблокировали депозиты с адресов, связанных с взломом, а Binance — все депозиты и возможность вывода средств, планируя проверить всю систему безопасности, что может занять примерно неделю. Отметим, что заявки на торги будут выполняться в обычном режиме.

Убытки компания рассчитывает покрыть из резервного фонда.