Хакеры украли у криптовалютной биржи биткойны стоимостью 41 млн долларов

Злоумышленники похитили биткойны (BTC) на сумму 41 млн долларов у компании Binance — одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж. Об этом сегодня сообщила сама компания.
По словам генерального директора Binance, хакеры использовали различные методы, включая фишинг, вирусы и другие атаки, пишет ixbt.com. В результате им удалось завладеть данными, которые позволили вывести 7000 BTC.
Если верить опубликованным данным, был взломан один горячий кошелек, содержавший около 2% всех биткойнов на бирже. Остальные средства остались нетронуты.
Тщательное планирование и продуманная последовательность операций позволили злоумышленникам обойти систему, которая выявляет подозрительные транзакции. Она сработала, когда было уже поздно.
Другие криптовалютные биржи уже заблокировали депозиты с адресов, связанных с взломом, а Binance — все депозиты и возможность вывода средств, планируя проверить всю систему безопасности, что может занять примерно неделю. Отметим, что заявки на торги будут выполняться в обычном режиме.
Убытки компания рассчитывает покрыть из резервного фонда.
Остается добавить, что по данным американской компании CiptherTrace, занимающейся исследованиями в сфере кибербезопасности, в прошлом году из криптовалютных бирж и сервисов инфраструктуры, таких как кошельки, было украдено криптовалюты на сумму 950 млн долларов. Более половины (58%) потерь такого рода приходится на сервисы обмена в Японии и Южной Корее.