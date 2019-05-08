Спецоперация в центре Таллинна: задержаны наркодилеры, продававшие экстази несовершеннолетним

Когда полицейские подошли к молодым людям, чтобы побеседовать, 19-летний юноша бросил на землю наркотики. В ходе задержания полицейские обнаружили у молодого человека наркотические средства, по первоначальным данным, это были таблетки экстази.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотических или психотропных средств в крупных размерах. Производство ведет Пыхьяская префектура под руководством Пыхьяской окружной прокуратуры. Полицейские обнаружили также, что находившиеся в компании несовершеннолетние употребляли наркотические средства. В отношении двух 17-летних и одного 16-летнего подростка было начато производство о проступке, так как молодые люди и раньше попадали в поле зрения полиции в связи с подобными деяниями.

„Люди, желающие заработать за счет здоровья и зависимостей других людей, к сожалению, все еще встречаются на наших улицах. Поэтому важно уметь замечать подростков, уже попавших в зависимость или общающихся с компанией, в которой употребление запрещенных веществ является обычным способом проведения досуга, – говорит подполковник полиции, руководитель службы профилактики и ведения производства по делам Кесклиннаского отделения полиции Елена Мирошниченко. - Родители играют в этом решающую роль, со своим ребенком надо общаться и искренне интересоваться, как и с кем он проводит свободное время. Если родители сами не справляются с решением возникшей проблемы, надо обратиться к своему молодежному полицейскому или социальному работнику, чтобы вместе с ним найти выход из трудной ситуации".

Елена Мирошниченко рассказала, что среди молодежи распространяется миф о том, что разрешено иметь какое-то количество наркотических веществ. "Конечно же, это неправда. Наркотические средства запрещено иметь людям всех возрастов, а несовершеннолетним запрещается иметь при себе алкоголь и табачные изделия даже в закрытой упаковке", – сказала подполковник полиции.

Мирошниченко добавила, что в случае, если подросток попадает в поле зрения полиции в связи с употреблением наркотических средств впервые, полиция направляет его на участие в специальных программах, помогающих подросткам оставаться трезвыми и здоровыми.

„Также мы призываем жителей Таллинна сообщать полиции о своим подозрениях о возможных точках, где ведется продажа наркотических средств, и лицах, занимающихся распространением запрещенных веществ", – сказала Елена Мирошниченко.