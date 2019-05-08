Заказываете на AliExpress? Жителей Эстонии лишат возможности мухлевать с ценами

Предприятия сферы электронной торговли считают такие схемы большой проблемой, а Министерство финансов надеется на улучшение ситуации в 2021 году, когда в силу вступят новые правила начисления налога с оборота, передает Rus.ERR.

После вступления новой директивы в силу, при заказе товаров из-за пределов ЕС стоимостью ниже 150 евро обязанность уплаты подоходного налога ляжет на веб-платформу, на которой эти товары предлагаются.

Кроме того, веб-платформы должны будут перестроить свою бизнес-модель таким образом, чтобы иметь информацию о реальной стоимости товаров.