Ср, 8.05.2019
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  • Заказываете на AliExpress? Жителей Эстонии лишат возможности мухлевать с ценами

Заказываете на AliExpress? Жителей Эстонии лишат возможности мухлевать с ценами

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Посылки в Omniva. Фото иллюстративное.

ФОТО: Jaanus Lensment/Eesti Meedia

Эстония ежегодно недополучает несколько сотен миллионов евро в виде налогов из-за того, что китайские онлайн-магазины существенно занижают в накладных стоимость товара или же вовсе оформляют его как подарок.

Предприятия сферы электронной торговли считают такие схемы большой проблемой, а Министерство финансов надеется на улучшение ситуации в 2021 году, когда в силу вступят новые правила начисления налога с оборота, передает Rus.ERR.

После вступления новой директивы в силу, при заказе товаров из-за пределов ЕС стоимостью ниже 150 евро обязанность уплаты подоходного налога ляжет на веб-платформу, на которой эти товары предлагаются.

Кроме того, веб-платформы должны будут перестроить свою бизнес-модель таким образом, чтобы иметь информацию о реальной стоимости товаров.

"Это должно смягчить проблему, так как информацию о стоимости посылок будут собирать у третьей стороны и от нее же требовать уплаты подоходного налога", – пояснила главный специалист Министерства финансов Сийри Суутре.

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