Отмывание денег в Эстонии: еще два местных сотрудника банка Danske попали в круг подозреваемых

Вчера стало известно, что датская прокуратура предъявила экс-главе банка Danske Томасу Боргену подозрение, а сегодня среди подозреваемых оказались еще девять людей, занимавших руководящие должности. В уголовном деле, которое ведется в Эстонии, подозрения в отмывании денег предъявлены 11 людям, еще одного человека подозревают в пособничества в получении взятки.

В декабре на пресс-конференции прокуратура подтвердила, что подозрения в отмывании денег получили бывшие работники банка Danske: руководитель отдела приватного и зарубежного банковского дела Юри Кидяев, менеджер по работе с клиентами Эрик Лидметс и работники Евгений Агневщиков, Марко Тедер, Михаил Мурников, Анна Куриленко, Наталья Комарова, Ольга Четверикова, Оксана Линдметс. В пособничестве в получении взятки подозревается Анатолий Иванов.

В декабре Вахинг сообщил, что задержанных есть основание подозревать в том, что они помогали клиентам банка систематически и координированно делать через банк Danske переводы с подозрением на отмывание денег. Прокуратура также арестовала имущества в размере 1,5 млн евро.