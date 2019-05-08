Россия решила выслать из страны шведских дипломатов

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова воздержалась от комментариев по поводу этой информации. "Эти вопросы не нуждаются в нашем комментарии. Но, не вдаваясь в глубину этой проблемы, я могу сказать, что в вашем вопросе содержится глобальный ответ: речь идет о фразе "в ответ", - сказала Захарова на брифинге в среду.