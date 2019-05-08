Нарвские садоводы называют требования пожарной безопасности совершенно невыполнимыми

Спасатели каждую неделю неделю выезжают на тушение загоревшихся домов в садовых товариществах под Нарвой. На месте пожара они часто встречаются с двумя проблемами - к горящему дому невозможно подъехать и негде взять воду для тушения. В то же время, для среднего нарвского дачника выполнение всех требований пожарной безопасности будет стоить практически столько же, сколько стоит его садовый домик вместе с участком. А невыполнение - может помешать дачному дому пройти аудит.
По карте лучше не ехать
Проблему пожарной безопасности в нарвских садоводствах обсуждали на встрече садоводов со спасателями и городскими чиновниками в ДК “Ругодив” 7 мая.
По словам начальника нарвского Отдела геодезии и землеустройства Сергея Тысятова, на административной территории Нарвы располагается 51 садоводческое товарищество, что является уникальной для Эстонии ситуацией. Больше всего их сконцентрировано в районе Кудрукюла - здесь построены почти 4,5 тысячи домов на дачных участках. Общая площадь этого дачного района лишь немного уступает той части Нарвы, которая застроена многоквартирными домами.
Почти все из 150 улиц района Кудрукюла принадлежат садоводческим товариществам, город владеет только основными подъездными дорогами.
При этом схема движения автотранспорта в районе очень запутанная - он фактически разделен на три части условной линией, через которую невозможно проехать на автомобиле, поскольку дороги обрываются в одном садоводческом товариществе и продолжаются в другом - через дренажную канаву. Тем, кто едет в Кудрукюла, нужно заранее знать, с какой стороны двигаться: 435 участков доступны только со стороны деревни Водава, 1887 участков через Пеэтерристи или с усть-наровской дороги и 2152 участка - только с усть-наровской дороги.
Во многих местах также установлены шлагбаумы, ворота или бетонные блоки на дорогах, которые препятствуют сквозному проезду. По словам Сергея Тысятова, в управе составили даже специальную карту проездов, и она получилась очень запутанной.
“Если ехать по карте в какой-то домик - 90% вероятность того, что я не доеду, куда надо, потому что везде стоят какие-то заборы, бетонные блоки”, - говорит Кристина Казмин, советник бюро по надзору за пожарной безопасностью Идаского спасательного центра.
Начальник нарвской спасательной команды Денис Душкин рассказал, что сами дороги в садоводствах зачастую настолько узкие, что пожарная машина не может подъехать непосредственно к горящему зданию, и приходится тратить время на разматывание пожарных рукавов.
“У полиции и скорой помощи техника построена на базе легковых автомобилей, пожарная - на базе грузовых. А это совсем другие габариты, и на некоторые улицы просто не залезть”, - говорит начальник спасательной команды.
Приходится поливать не горящий дом, а соседние
Но более серьезной проблемой, по словам спасателей, является отсутствие пожарных водоемов или емкостей с водой на случай пожара.
“Когда случается пожар, часто слышим мнение, что спасатели приехали без воды, - говорит начальник спасательной команды Денис Душкин. - Для тушения среднего дачного дома требуется от 30 до 50 тонн воды. В нарвской команде две основных машины, в каждой - три тонны воды. Соответственно, если приезжаем двумя машинами, у нас есть шесть тонн воды. Этого недостаточно. И неэффективно вылить шесть тонн, потом уехать за водой, вернуться и вылить еще шесть тонн. Поэтому часто используется защитная тактика, которая вызывает у хозяина шок - как это, его дом горит, а спасатели поливают соседние дома?”
По словам Сергея Тысятова, еще советский генплан застройки района Кудрукюла предусматривал создание точек водозабора для пожарных машин - с подъездными дорогами и разворотными площадками для пожарных машин. Но в итоге пожарные водоемы почти нигде так и не были построены. С тех пор только в семи садоводческих товариществах участки, запланированные для них, остались свободны. В остальных на этих местах уже давно построены дома. Хотя, с другой стороны, часть участков в Кудрукюла принадлежит государству, и можно было бы организовать пожарные водоемы на этих участках, если государство пойдет навстречу.
По нормам пожарной безопасности требуется, чтобы от каждого дома до пожарного водоема или емкости с водой объемом 50 кубометров было не больше 150 метров.
“По моим подсчетам на 160 км улиц логично было бы иметь от 100 до 130 точек водозабора, - сообщил Сергей Тысятов. - Представляете, что это такое? На сегодняшний день таких точек - единицы”.
Дефицит воды на болоте
Парадокс в том, что район Кудрукюла построен на заболоченном торфянике. Как выразился один из его жителей на встрече в “Ругодиве”, чтобы получить воду, достаточно копнуть лопатой. А некоторые садоводческие товарищества еще и регулярно затапливает из-за деятельности бобров на близлежащих речках.
При том, что воды, казалось бы, много, ее невозможно использовать для пожаротушения - требуется куда-то собирать эту воду и хранить.
Городским чиновникам предлагали бурить для добычи воды скважины, подобные тем, что город сделал для снабжения дачников питьевой водой. По словам мэра Алексей Евграфова, который также присутствовал на встрече, это невозможно - пожарная машина тратит воду в разы быстрее, чем ее способна давать скважина.
По этой же причине не освобождаются от требований наличия пожарного водоема и те садоводства, в которых есть трубопровод, подающий воду для полива.
“По личному опыту знаю - у нас тоже проведена вода по участкам, но потушить ею горящий дом нереально”, - говорит начальник спасательной команды Денис Душкин.
В другом дачном районе Нарвы - Кулгу - воды еще больше, поскольку садоводства расположены на берегу Нарвского водохранилища или канала Балтийской электростанции. Но, по словам Дениса Душкина, из-за сложной сети улиц даже здесь есть дома, до которых тянуть пожарный рукав нужно было бы целый километр.
“Ключевое слово - доступ, - говорит он. - Есть такие водоемы, к которым не подойти, не подъехать, и толку от них мало”.
Собственная емкость - не по карману
Если емкость для воды делать на каждом участке отдельно, то, по словам спасателей, она должны быть объемом 10 кубометров.
“Я шокирован, что от меня, частного лица требуют закопать 10-кубовый бак, - сказал спасателям владелец дачного участка и строитель Петр. - Не все участки большого размера - есть по пять соток, по шесть соток. Невозможно его там закопать. Но требования законом перекладываются на собственника. Я понимаю, что люди страдают, гибнут в пожарах, но какой может быть выход? Я делал запрос, сколько стоит 10-кубовую емкость оборудовать - сама емкость, установка (а чтобы вода не замерзала, ее нужно поместить под землю или обогревать), на торфянистой почве нужно ее забетонировать, чтобы не всплыла... Стоимость получается около 20 тысяч евро, что, как вы понимаете, просто невозможно. Ни один собственник не отдаст получастка и 20 тысяч, чтобы закопать бак. Я никого не обвиняю, я просто говорю, что это невозможно”.
“Красиво было изложено - 150 метров, незамерзающие водоемы… Но давайте опустимся с небес на землю, - предложил другой участник встречи, представившийся Валерием. - Какое товарищество и какой хозяин в состоянии построить такой резервуар на 50 кубов через каждые 150 метров? Давайте реально думать, чтобы хотя бы на несколько товариществ был один резервуар, чтобы пожарники могли быстрее циркулировать”.
И Петр, и Валерий считают, что пожарные водоемы невозможно построить без участия городских властей или государства. Аплодисментами это мнение поддержали и другие участники встречи.
Кристина Казмин, в свою очередь, отметила, что спасатели выдвигают требования к пожарным емкостям не для того, чтобы заставить людей тратить деньги, а для их же безопасности. Денис Душкин в сложившейся ситуации посоветовал владельцам дачных домов приложить усилия к тому, чтобы в их доме пожар вообще не случился, прежде всего, раз в год чистить дымовые трубы и установить датчик дыма.
Неожиданный тупик при аудите
Многие владельцы дачных домов сейчас обеспокоены необходимостью проводить аудит зданий. Если в реальности дом отличается от изначального проекта, по которому строился десятки лет назад, закон требует обратиться к аудитору. Этот специалист должен осмотреть дом и признать (или не признать) его соответствующим всем нормам безопасности и пригодным для проживания. Но, как выяснилось на встрече в “Ругодиве”, из-за отсутствия рядом с домом пожарных водоемов или емкостей при аудите может возникнуть тупиковая ситуация.
Аудитор Владислав Жарков, тоже участвовавший во встрече, спросил у городских чиновников:
“Что мне в акте аудита писать про пожарную безопасность?”
“Правду”, - ответила Эллен Уускюла, руководитель Отдела надзора Департамента архитектуры и городского планирования Нарвы.
“Но практически в каждом акте аудита я должен написать, что дом не соответствует правилам пожарной безопасности”, - заметил аудитор.