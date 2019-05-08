Нарвские садоводы называют требования пожарной безопасности совершенно невыполнимыми

По словам Сергея Тысятова, еще советский генплан застройки района Кудрукюла предусматривал создание точек водозабора для пожарных машин - с подъездными дорогами и разворотными площадками для пожарных машин. Но в итоге пожарные водоемы почти нигде так и не были построены. С тех пор только в семи садоводческих товариществах участки, запланированные для них, остались свободны. В остальных на этих местах уже давно построены дома. Хотя, с другой стороны, часть участков в Кудрукюла принадлежит государству, и можно было бы организовать пожарные водоемы на этих участках, если государство пойдет навстречу.

По нормам пожарной безопасности требуется, чтобы от каждого дома до пожарного водоема или емкости с водой объемом 50 кубометров было не больше 150 метров.

“По моим подсчетам на 160 км улиц логично было бы иметь от 100 до 130 точек водозабора, - сообщил Сергей Тысятов. - Представляете, что это такое? На сегодняшний день таких точек - единицы”.

Дефицит воды на болоте

Парадокс в том, что район Кудрукюла построен на заболоченном торфянике. Как выразился один из его жителей на встрече в “Ругодиве”, чтобы получить воду, достаточно копнуть лопатой. А некоторые садоводческие товарищества еще и регулярно затапливает из-за деятельности бобров на близлежащих речках.

Хотя спасателям негде брать воду для тушения огня в Кудрукюла, дачники часто страдают от подтоплений. ФОТО: Николай Андреев

При том, что воды, казалось бы, много, ее невозможно использовать для пожаротушения - требуется куда-то собирать эту воду и хранить.

Городским чиновникам предлагали бурить для добычи воды скважины, подобные тем, что город сделал для снабжения дачников питьевой водой. По словам мэра Алексей Евграфова, который также присутствовал на встрече, это невозможно - пожарная машина тратит воду в разы быстрее, чем ее способна давать скважина.

Для снабжения дачников питьевой водой городские власти Нарвы сделали в районе Кудрукюла скважины с насосными станциями. ФОТО: Николай Андреев

По этой же причине не освобождаются от требований наличия пожарного водоема и те садоводства, в которых есть трубопровод, подающий воду для полива.

“По личному опыту знаю - у нас тоже проведена вода по участкам, но потушить ею горящий дом нереально”, - говорит начальник спасательной команды Денис Душкин.

В другом дачном районе Нарвы - Кулгу - воды еще больше, поскольку садоводства расположены на берегу Нарвского водохранилища или канала Балтийской электростанции. Но, по словам Дениса Душкина, из-за сложной сети улиц даже здесь есть дома, до которых тянуть пожарный рукав нужно было бы целый километр.

“Ключевое слово - доступ, - говорит он. - Есть такие водоемы, к которым не подойти, не подъехать, и толку от них мало”.

Собственная емкость - не по карману

Если емкость для воды делать на каждом участке отдельно, то, по словам спасателей, она должны быть объемом 10 кубометров.