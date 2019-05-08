Фото и видео: эстонский спецназ высадился на круизном лайнере

Упражнение отрабатывалось 6 и 7 мая в порту Таллинна и на паромах на линии Рохукюла-Хельтермаа. В рамках учений отрабатывалось приближение к парому и высадка тактического подразделения на судно с более высоким бортом.

«Как маленькое государство мы должны максимально использовать свои ограниченные ресурсы, и сотрудничество спецподразделений - один из примеров того, как подразделения с похожей подготовкой, но выполняющие разные задачи в повседневной жизни, при необходимости могут поддерживать друг друга», - отметил командующий подразделением по спецоперациям Сил обороны Рихо Юхтеги.

По его словам, современные угрозы и сущность конфликтов изменились, и, например, в случае гибридной угрозы сложно определить, когда ситуация, входящая в компетенцию полиции, превращается в военную деятельность.

«Именно такая ситуация может произойти и на море. В целом, мы говорим об антитеррористической операции, но в определенных ситуациях это может быть и операция, имеющая военные цели», - сказал полковник Юхтеги, добавив, что Эстония как морское государство должна быть готова решить любые ситуации в море.

Руководитель по безопасности TS Laevad Меэлис Мяги отметил, что обеспечение бесперебойного паромного сообщения и безопасность пассажиров имеют для компании первостепенную важность. «Сотрудничество с Силами обороны и полицией - необходимый и логичный шаг, чтобы быть готовым быстро отреагировать на возможные опасные ситуации», - сказал Мяги.