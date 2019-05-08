Чем занять ребенка летом? В Таллинне пройдет ярмарка молодежного досуга

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев уверен, что там для каждого юного таллинца будет возможность выбрать себе дело по душе, в том числе подходящий лагерь. "Мы хотим, чтобы лето прошло у молодого поколения интересно и с пользой для души и тела, чтобы отдых был активным и развивающим, - подчеркнул Белобровцев. - На ярмарке юные таллинцы и их родители смогут выбрать то, что им больше всего подходит, опробовав многое из предлагаемого в мастер-классах".