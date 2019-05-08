Ср, 8.05.2019
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Чем занять ребенка летом? В Таллинне пройдет ярмарка молодежного досуга

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Дети. Иллюстративное фото.

ФОТО: GEORG KÕRRE/PM/Scanpix Baltics

В субботу, 11 мая, все желающие приглашаются с 12 до 16 часов посетить торговый центр Kristiine  на улице Эндла, 45, где в атриуме 1-го и 2-го этажей будет проходить ярмарка летнего досуга, организованная Таллинским департаментом спорта и молодежи.

На ярмарке организаторы летних молодежных лагерей, работники спортклубов, музеев и других учреждений ознакомят с предлагаемыми на лето таллинским детям и подросткам возможностями проведения  летних каникул.

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев уверен, что там для каждого юного таллинца будет возможность выбрать себе дело по душе, в том числе подходящий лагерь. "Мы хотим, чтобы  лето прошло у молодого поколения интересно и с пользой для души и тела, чтобы отдых был активным и развивающим, - подчеркнул Белобровцев. - На ярмарке юные таллинцы и их родители смогут выбрать то, что им больше всего подходит, опробовав многое из предлагаемого в мастер-классах".

Участие в мастер-классах бесплатное.

В ярмарке участвуют свыше 20 организаций.

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