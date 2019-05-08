Громкое дело в Финляндии: 40 девочек стали жертвами педофила

Как сообщает газета Ilta-Sanomat, полиция Эспоо ведет предварительное расследование по делу о сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. В деле фигурирует около сорока жертв, самым младшим из которых десять лет.

Согласно Ilta-Sanomat, тридцатилетний житель Эспоо подозревается в сексуальных домогательствах, происходивших преимущественно в социальных сетях. Мужчина был задержан еще в марте.

Согласно полиции, на данной стадии расследования следствие полагает, что непосредственного физического контакта между преступником и жертвами не происходило. Мужчина знакомился с девочками в соцсети Instagram и какое-то время вел общение, после чего просил девочек присылать ему фото и видео сексуального характера, а также сам отправлял сообщения с сексуальным содержанием. Согласно полиции, жертвами становились исключительно девочки от 10 до 16 лет.

Дело расследуется по статье «Сексуальная эксплуатация детей». Подозревается, что мужчина совершал преступления в период с 2018 по начало 2019 гг.