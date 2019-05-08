Таинственная встреча: Кейт Пентус-Розиманнус отказалась обнародовать содержание беседы с Юри Ратасом

«Я пригласила Юри Ратаса выступить перед реформистами, чтобы откровенно и в свободной атмосфере обменяться мыслями на актуальные темы и по более отвлеченным вопросам. Обмен мыслями был солидным и непосредственным», - сказала Пентус-Розиманнус BNS.

По ее словам, целью встречи было обеспечить максимальную информированность членов партии о жизни в Эстонии и дать им возможность напрямую участвовать в политике.

«Поэтому подобные встречи с выдающимися в своей сфере деятелями являются важными. Я более года провожу подобные вечера и продолжу их проводить», - сказала она.

«Я также считаю, что разные политические взгляды не обязательно должны приводить к тому, чтобы люди при встрече на улице переходили на другую сторону дороги. Умение политиков общаться друг с другом вне зависимости от того, кто в данный момент находится в оппозиции, а кто в коалиции, много значит», - заявила Пентус-Розиманнус.