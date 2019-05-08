Ср, 8.05.2019
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  • Таинственная встреча: Кейт Пентус-Розиманнус отказалась обнародовать содержание беседы с Юри Ратасом

Таинственная встреча: Кейт Пентус-Розиманнус отказалась обнародовать содержание беседы с Юри Ратасом

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Jüri Ratas kohtus Reformierakonnaga

ФОТО: Sander Ilvest

Депутат Рийгикогу Кейт Пентус-Розиманнус, организовавшая во вторник вечером встречу реформистов с премьер-министром Юри Ратасом (Центристская партия), сказала, что мероприятие прошло успешно, но прозвучавшие на нем слова не подлежат обнародованию.

«Я пригласила Юри Ратаса выступить перед реформистами, чтобы откровенно и в свободной атмосфере обменяться мыслями на актуальные темы и по более отвлеченным вопросам. Обмен мыслями был солидным и непосредственным», - сказала Пентус-Розиманнус BNS.

По ее словам, целью встречи было обеспечить максимальную информированность членов партии о жизни в Эстонии и дать им возможность напрямую участвовать в политике.

«Поэтому подобные встречи с выдающимися в своей сфере деятелями являются важными. Я более года провожу подобные вечера и продолжу их проводить», - сказала она.

«Я также считаю, что разные политические взгляды не обязательно должны приводить к тому, чтобы люди при встрече на улице переходили на другую сторону дороги. Умение политиков общаться друг с другом вне зависимости от того, кто в данный момент находится в оппозиции, а кто в коалиции, много значит», - заявила Пентус-Розиманнус.

Мероприятие началось в 18 часов во вторник в гостинице Palace. Оно прошло за закрытыми дверями. По словам Пентус-Розиманнус, в нем участвовало около полусотни реформистов.

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