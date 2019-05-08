Ср, 8.05.2019
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  • Опубликована аудиозапись переговоров экипажа сгоревшего в Шереметьево самолета

Опубликована аудиозапись переговоров экипажа сгоревшего в Шереметьево самолета

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Лайнер Sukhoi Superjet 100, следовавший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Приземлиться ему удалось только со второй попытки. В столице были сложные метеоусловия. При посадке у самолета надломились стойки и загорелся двигатель. Пассажиры спасались из лайнера по надувному трапу.

ФОТО: TASS / TASS

Telegram-канал Baza опубликовал аудиозапись фрагмента переговоров командира пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Дениса Евдокимова с диспетчерами московского аэропорта Шереметьево, где лайнер загорелся после аварийной посадки.

На 28-секундной записи можно расслышать, как пилот запрашивает разрешение вернуться в Шереметьево, а также сообщает диспетчерам о частичной потере радиосвязи и ударе молнии в самолет, передает Lenta.ru.

Вечером 5 мая SSJ-100 «Аэрофлота», отправившийся из Шереметьево в Мурманск, вернулся в аэропорт вылета и совершил аварийную посадку, после которой загорелся. В результате пожара погиб 41 человек, в том числе один бортпроводник. Выжили 33 пассажира и четыре члена экипажа.

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