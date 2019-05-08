Опубликована аудиозапись переговоров экипажа сгоревшего в Шереметьево самолета

Лайнер Sukhoi Superjet 100, следовавший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Приземлиться ему удалось только со второй попытки. В столице были сложные метеоусловия. При посадке у самолета надломились стойки и загорелся двигатель. Пассажиры спасались из лайнера по надувному трапу.

ФОТО: TASS / TASS