Чт, 9.05.2019
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  • Фото: квартира в панельном доме на Тёэстузе удивляет планировкой и дизайном

Фото: квартира в панельном доме на Тёэстузе удивляет планировкой и дизайном

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ФОТО: KV.EE

В выставленной на продажу квартире своеобразно изменена планировка, а в случае необходимости к ней можно добавить еще одну комнату, пишет портал Kodustiil. 

В Пыхья-Таллинне продается только что реновированная двухкомнатная квартира с измененной планировкой. В одной части гостиной можно поставить перегородку или раздвижную дверь и выгородить таким образом третью комнату - маленькую спальню. 

В настоящее время в квартире есть гостиная-столовая с открытой кухней, спальня и санузел с подогревом пола. 

ФОТО: KV.EE

В цену входят высококачественная кухонная мебель с техникой  (плита, духовка, холодильник, посудомоечная машина и вытяжка), а также дизайнерские предметы обстановки из салона Nordic Design Home. В просторной ванной установлена мебель, сделанная по спецзаказу в Balteco.

ФОТО: KV.EE

При ремонте использованы высококачественные материалы: на полу - натуральный паркет, заменены электропроводка и канализация. В цену входит также расположенный в подвале бокс. Парковка бесплатная. Создано квартирное товарищество. 

ФОТО: KV.EE

Рядом имеется все необходимое: торговый центр Arsenal, автобусная и трамвайная остановки, детская площадка в парке Карьямаа, развивающийся квартал Ноблесснера с его кафе и ресторанами.  

Больше информации на портале недвижимости KV.EE. 

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