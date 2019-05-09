Фото: квартира в панельном доме на Тёэстузе удивляет планировкой и дизайном

В Пыхья-Таллинне продается только что реновированная двухкомнатная квартира с измененной планировкой. В одной части гостиной можно поставить перегородку или раздвижную дверь и выгородить таким образом третью комнату - маленькую спальню.

В настоящее время в квартире есть гостиная-столовая с открытой кухней, спальня и санузел с подогревом пола.

ФОТО: KV.EE

В цену входят высококачественная кухонная мебель с техникой (плита, духовка, холодильник, посудомоечная машина и вытяжка), а также дизайнерские предметы обстановки из салона Nordic Design Home. В просторной ванной установлена мебель, сделанная по спецзаказу в Balteco.

ФОТО: KV.EE

При ремонте использованы высококачественные материалы: на полу - натуральный паркет, заменены электропроводка и канализация. В цену входит также расположенный в подвале бокс. Парковка бесплатная. Создано квартирное товарищество.

ФОТО: KV.EE

Рядом имеется все необходимое: торговый центр Arsenal, автобусная и трамвайная остановки, детская площадка в парке Карьямаа, развивающийся квартал Ноблесснера с его кафе и ресторанами.