Фото: мужчина с канистрами на заправке Circle K вызвал негодование водителей

Представитель Circle K сообщил, что человек на фотографии — представитель проверяющей фирмы и он занимается проверкой топливных насосов.

«Топливо, которое он заливает из канистр в резервуары, такое же топливо, которое он в процессе проверки получил из топливного насоса заправки Circle K», - объясняет предприятие под постом в Facebook.

«В данном случае заслуживает сожаления то, что представитель проверяющей фирмы не следует требованиям передвигаться на транспорте с логотипом компании и носить форменную одежду», - добавляет Circle K.