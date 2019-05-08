Ср, 8.05.2019
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  • Фото: мужчина с канистрами на заправке Circle K вызвал негодование водителей

Фото: мужчина с канистрами на заправке Circle K вызвал негодование водителей

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Tartu kesklinnas asuv Circle K bensiinijaam

ФОТО: Facebook

Фотография возившегося с канистрами возле бензозаправки в центре Тарту мужчины вызвала в соцсетях вопросы, пишет Postimees.

Представитель Circle K сообщил, что человек на фотографии — представитель проверяющей фирмы и он занимается проверкой топливных насосов.

«Топливо, которое он заливает из канистр в резервуары, такое же топливо, которое он в процессе проверки получил из топливного насоса заправки Circle K», - объясняет предприятие под постом в Facebook.

«В данном случае заслуживает сожаления то, что представитель проверяющей фирмы не следует требованиям передвигаться на транспорте с логотипом компании и носить форменную одежду», - добавляет Circle K.

«Позаботимся о том, чтобы в дальнейшем подобной картины на нашей заправке не наблюдалось», - заверило предприятие, отмечая, что топливные резервуары закрыты и доступ к ним есть только у доверенных лиц.

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