Фото: мужчина с канистрами на заправке Circle K вызвал негодование водителей

Фотография возившегося с канистрами возле бензозаправки в центре Тарту мужчины вызвала в соцсетях вопросы, пишет Postimees.
Представитель Circle K сообщил, что человек на фотографии — представитель проверяющей фирмы и он занимается проверкой топливных насосов.
«Топливо, которое он заливает из канистр в резервуары, такое же топливо, которое он в процессе проверки получил из топливного насоса заправки Circle K», - объясняет предприятие под постом в Facebook.
«В данном случае заслуживает сожаления то, что представитель проверяющей фирмы не следует требованиям передвигаться на транспорте с логотипом компании и носить форменную одежду», - добавляет Circle K.
«Позаботимся о том, чтобы в дальнейшем подобной картины на нашей заправке не наблюдалось», - заверило предприятие, отмечая, что топливные резервуары закрыты и доступ к ним есть только у доверенных лиц.