Чт, 9.05.2019
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  • Поностальгируем? На тихой пярнуской улочке ждет покупателя милое гнездышко

Поностальгируем? На тихой пярнуской улочке ждет покупателя милое гнездышко

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ФОТО: KV.EE

Дом с более чем столетней биографией ждет новую семью, чтобы провести в ее обществе следующие сто лет, пишет портал Kodustiil. 

Этот двухэтажный деревянный дом площадью 96,5 квадратных метров построен в 1903 году. Но, как видно, года его пощадили и не стерли с лица земли. В доме имеются обновленный фасад и новая крыша, а также симпатичный интерьер. 

ФОТО: KV.EE

Дом находится на участке земли площадью всего 699 м2, но на ем есть свой колодец и маленький гараж, который сейчас используется как сарай. Также на участке находится баня. 

ФОТО: KV.EE

На первом этаже дома находятся четыре отдельных комнаты и кухня. На втором этаже - еще одна отдельная комната и место для хранения. Центральная вода и канализация проходят у границы участка, но к дому не подключены. 

ФОТО: KV.EE

Остальную информацию об объекте можно получить, перейдя по ссылке на портал недвижимости KV.EE.

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