Поностальгируем? На тихой пярнуской улочке ждет покупателя милое гнездышко

Этот двухэтажный деревянный дом площадью 96,5 квадратных метров построен в 1903 году. Но, как видно, года его пощадили и не стерли с лица земли. В доме имеются обновленный фасад и новая крыша, а также симпатичный интерьер.

ФОТО: KV.EE

Дом находится на участке земли площадью всего 699 м2, но на ем есть свой колодец и маленький гараж, который сейчас используется как сарай. Также на участке находится баня.

ФОТО: KV.EE

На первом этаже дома находятся четыре отдельных комнаты и кухня. На втором этаже - еще одна отдельная комната и место для хранения. Центральная вода и канализация проходят у границы участка, но к дому не подключены.

ФОТО: KV.EE