Ср, 8.05.2019
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  • Нужна работа? Идаский центр тревоги остро нуждается в сотрудниках

Нужна работа? Идаский центр тревоги остро нуждается в сотрудниках

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Центр тревоги.

ФОТО: Mihkel Maripuu

В Идаском центре тревоги требуется заполнить 11 рабочих мест, среди которых 7 диспетчерских.

В региональной Кассе по безработице на учете стоят сотни человек, а предлагаемая брутто-зарплата в Центре тревоги превышает 1200 евро, но работников найти крайне сложно, пишет Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру". 

Для многих проблемой является обязательное обучение в Академии госбезопасности. "Есть проблема и в том, что семейным людям тяжело найти 10 месяцев для учебы вдалеке от дома", - говорит заместитель руководителя Идаского центра тревоги Диана Реммельгас.

По словам генерального директора Центра тревоги Кятлин Алвела, они готовы взять на работу людей в возрасте до 80 лет и могут предложить частичную занятость. 

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