Нужна работа? Идаский центр тревоги остро нуждается в сотрудниках

В региональной Кассе по безработице на учете стоят сотни человек, а предлагаемая брутто-зарплата в Центре тревоги превышает 1200 евро, но работников найти крайне сложно, пишет Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

Для многих проблемой является обязательное обучение в Академии госбезопасности. "Есть проблема и в том, что семейным людям тяжело найти 10 месяцев для учебы вдалеке от дома", - говорит заместитель руководителя Идаского центра тревоги Диана Реммельгас.