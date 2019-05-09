В Эстонии в честь Дня Европы в четверг поднимут флаги

Флаг ЕС вместе с флагом Эстонии вывесят Рийгикогу, президент, правительство, Госсуд, Госконтроль, канцлер юстиции, министерства, Банк Эстонии, Генштаб Сил обороны и органы местных самоуправлений, сообщил пресс-секретарь госканцелярии. Флаги Эстонии и ЕС могут вывесить и все остальные.

Государственный флаг поднимают на рассвете или не позднее 8 часов утра и спускают на закате.

День Европы посвящен миру, демократии и единству Европы. 9 мая 1945 стало в Европе первым мирным днем после Второй мировой войны, его посвятили памяти всех жертв войны. В пятую годовщину дня перемирия министр иностранных дел Франции Робер Шуман предложил объединить производство угля и стали Франции, Германии и других европейских стран. Это положило начало европейской интеграции и ЕС.

9 мая пройдут традиционные мероприятия на площади Вабадузе в Таллинне. В три часа дня начнется игра ориентирования, прозвучит музыка стран, отмечающих свое столетие, начнутся прямые трансляции из посольств, будут открыты детская зона, выставки и уличные кафе. В шесть часов президент Керсти Кальюлайд выступит с речью, за которой последует концерт, где выступят Стиг Ряста, Лийз Лемсалу, Иво Линна, Антти Каммисте, Lepatriinu и Frankie Animal.