Проживающие в Таллинне ветераны отметят День победы

Как рассказала порталу rus.err.ee член правления Таллиннского общества участников Второй мировой войны Нина Павлова, в четверг в 10:30 ветераны по традиции соберутся у Центра русской культуры, откуда их на автобусах доставят на Военное кладбище.

"В церемонии возложения цветов и венков к подножию Бронзового солдата как и в прежние годы примут участие и представители посольства Российской Федерации. Затем ветераны разойдутся по домам, чтобы отметить праздник вместе с родными и близкими", - добавила Нина Павлова.