Проживающие в Таллинне ветераны отметят День победы

Торжественные мероприятия, посвященные 74-й годовщине победы во Второй мировой войне, продолжатся в четверг в Таллинне.
Как рассказала порталу rus.err.ee член правления Таллиннского общества участников Второй мировой войны Нина Павлова, в четверг в 10:30 ветераны по традиции соберутся у Центра русской культуры, откуда их на автобусах доставят на Военное кладбище.
"В церемонии возложения цветов и венков к подножию Бронзового солдата как и в прежние годы примут участие и представители посольства Российской Федерации. Затем ветераны разойдутся по домам, чтобы отметить праздник вместе с родными и близкими", - добавила Нина Павлова.
Вечером 74-ю годовщину победы жители столицы отметят шествием, которое пройдет от Таллиннского автобусного вокзала по улице Фильтри до Военного кладбища.