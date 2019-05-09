Чт, 9.05.2019
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Проживающие в Таллинне ветераны отметят День победы

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Бронзовый солдат на Военном кладбище.

ФОТО: Mihkel Maripuu.

Торжественные мероприятия, посвященные 74-й годовщине победы во Второй мировой войне, продолжатся в четверг в Таллинне.

Как рассказала порталу rus.err.ee член правления Таллиннского общества участников Второй мировой войны Нина Павлова, в четверг в 10:30 ветераны по традиции соберутся у Центра русской культуры, откуда их на автобусах доставят на Военное кладбище.

"В церемонии возложения цветов и венков к подножию Бронзового солдата как и в прежние годы примут участие и представители посольства Российской Федерации. Затем ветераны разойдутся по домам, чтобы отметить праздник вместе с родными и близкими", - добавила Нина Павлова.

Вечером 74-ю годовщину победы жители столицы отметят шествием, которое пройдет от Таллиннского автобусного вокзала по улице Фильтри до Военного кладбища.

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