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Президент Керсти Кальюлайд проведет урок граждановедения в тартуской гимназии

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Керсти Кальюлайд.

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Президент Керсти Кальюлайд в четверг посетит Тарту, где проведет урок граждановедения в гимназии Хуго Треффнера, примет участие в конференции по теме взаимоотношений Европы и Азии, а также даст старт благотворительному забегу в центре города.

Об этом сообщили в канцелярии президента, отметив, что Керсти Кальюлайд проведет для гимназистов урок граждановедения, в рамках которого расскажет о месте Эстонии в Европе. Во второй половине дня президент даст старт благотворительному забегу в центре Тарту, участники которого своим примером поддержат здоровый образ жизни для детей и соберут средства в помощь детям, ставшим инвалидами.

Керсти Кальюлайд также откроет международную двухдневную конференцию, на которой речь пойдет о том, что несет миру и Эстонии глобализация Азии, о том, как развивать сотрудничество с Азией в сфере предпринимательства, в политике и образовании.

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