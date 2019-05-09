Президент Керсти Кальюлайд проведет урок граждановедения в тартуской гимназии

Об этом сообщили в канцелярии президента, отметив, что Керсти Кальюлайд проведет для гимназистов урок граждановедения, в рамках которого расскажет о месте Эстонии в Европе. Во второй половине дня президент даст старт благотворительному забегу в центре Тарту, участники которого своим примером поддержат здоровый образ жизни для детей и соберут средства в помощь детям, ставшим инвалидами.