Очередная драма: "Аякс" упустил победу в полуфинале Лиги чемпионов на шестой добавленной минуте

Не менее драматический поединок во втором полуфинале Лиги чемпионов выдали амстердамский "Аякс" и лондонский "Тоттенхэм". Голландцы вели 2:0, но умудрились проиграть 2:3 и вылететь из турнира.
Де Лигт и Зиеш, казалось, к 35-й минуте, установив счет 2:0, вывели "Аякс" в первый финал Лиги чемпионов за многие годы. Голландские болельщики начинали бронировать билеты в Мадрид, но у "Тоттенхэма" нашелся свой джокер: им оказался Лукас Моура, сравнявший к исходу часа игры счет. Голландцам, в принципе, и 2:2 годились для прохода в финал: первый матч закончился на поле "Тоттенхэма" в пользу "Аякса" 1:0, но на шестой добавленной минуте "Шпоры" усилием того же Моуры, который с передачи Делле Алли аккуратно катнул мяч мимо вратаря "Аякса" Андре Онаны: 2:3.
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» сыграют в финале Лиги чемпионов-2018/19. Это первый с 2008 года и второй в истории турнира английский финал.
В 2008 году в Москве, на стадионе «Лужники», играли «Манчестер Юнайтед» и «Челси» (1:1, по пенальти – 6:5).
Английский финал также был в Кубке УЕФА-1971/72, когда «Тоттенхэм» выиграл у «Вулверхэмптона» (2:1, 1:1).
Финал между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» состоится 1 июня в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».