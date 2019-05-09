Очередная драма: "Аякс" упустил победу в полуфинале Лиги чемпионов на шестой добавленной минуте

Де Лигт и Зиеш, казалось, к 35-й минуте, установив счет 2:0, вывели "Аякс" в первый финал Лиги чемпионов за многие годы. Голландские болельщики начинали бронировать билеты в Мадрид, но у "Тоттенхэма" нашелся свой джокер: им оказался Лукас Моура, сравнявший к исходу часа игры счет. Голландцам, в принципе, и 2:2 годились для прохода в финал: первый матч закончился на поле "Тоттенхэма" в пользу "Аякса" 1:0, но на шестой добавленной минуте "Шпоры" усилием того же Моуры, который с передачи Делле Алли аккуратно катнул мяч мимо вратаря "Аякса" Андре Онаны: 2:3.