Чт, 9.05.2019
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УЕФА представила проект обновленной Лиги чемпионов

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Meistrite liiga võidutrofee.

ФОТО: FABRICE COFFRINI / AFP

Представители УЕФА провели встречу в Ньоне с представителями Ассоциации европейских клубов (ECA) и озвучили новый проект Лиги чемпионов.

Турнир в новом формате должен стартовать в 2024 году. Ожидается, что на групповом этапе будет четыре группы по восемь команд. Это позволит увеличить количество матчей в еврокубках.

Проект не предполагает проведение матчей по выходным. Против этого выступают представители национальных чемпионатов.

Если новый формат будет утвержден, то пять лучших команд из каждой группы будут автоматически попадать в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.

В обновленном турнире также возможно повышение и понижение в классе.

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