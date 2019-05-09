УЕФА представила проект обновленной Лиги чемпионов

Турнир в новом формате должен стартовать в 2024 году. Ожидается, что на групповом этапе будет четыре группы по восемь команд. Это позволит увеличить количество матчей в еврокубках.

Проект не предполагает проведение матчей по выходным. Против этого выступают представители национальных чемпионатов.

Если новый формат будет утвержден, то пять лучших команд из каждой группы будут автоматически попадать в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.