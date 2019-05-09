Айн Кальюранд не сумел добиться освобождения своего имущества из-под ареста

Присяжный адвокат Пауль Керес просил аннулировать решение об аресте имущества Кальюранда и вернуть имущество его подзащитному, однако Госсуд не счел жалобу обоснованной и оставил в силе решение Таллиннского окружного суда.

Кроме того, Госсуд не принял к рассмотрению просьбу, в которой защитники Аллана Кийля и Тойво Промма — Айвар Пильв и Каймо Ряппо ходатайствовали об отмене постановления в той части, в которой суд не привлек к процессу третьих лиц со стороны гражданского ответчика.

Опираясь на данные продолжавшегося около трех лет следствия госпрокуратура обвиняет Кийля и Кальюранда в получении взяток в крупном размере и отмывании денег в период 2005-2015, сообщила ранее госпрокуратура.

Обвинение в получении взяток также предъявлено бывшему руководителю отдела обслуживания Tallinna Sadam Мартину Пайде. Кроме того, семь физических и два юридических лица обвиняются в даче взяток и содействии этому. В их числе Эно Саар, Тынис Похла, Юллар Раад, Свен Хонга, Тойво Промм, Валдо Ыунап и Ян Пашковский, а также предприятия HTG Invest AS и Keskkonnahoolduse OÜ.

Согласно обвинению, Кийль и Кальюранд согласились на взятку от ряда предприятий в обмен на максимально выгодные договорные отношения этих предприятий с AS Tallinna Sadam. В течение десяти лет Кийль и Кальюранд, действуя вместе и по отдельности, согласились на взятки на общую сумму около 4 млн евро.

Большую часть этой суммы, около 3 млн евро, составляет взятка, которую представители турецкого и польского судостроительных заводов обещали Кийлю в обмен на возможность заключить с дочерним предприятием AS Tallinna Sadam, TS Laevad, договоры о продаже новых паромов.

Кийль и Кальюранд были задержаны 26 августа 2015 года. Прокуратура предъявила обоим подозрения в получении взяток в крупных размерах. Оба были освобождены из-под ареста в начале 2016 года.