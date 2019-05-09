Паром Leiger успешно прошел техосмотр и в пятницу вернется на линию

Паром Leiger судовой компании TS Laevad прошел очередное техническое обслуживание и рано утром в пятницу вернется на линию Рохукюла-Хельтермаа.
Об этом сообщила пресс-служба предприятия, отметив, что обслуживание подводной части корпуса парома прошло успешно и судно уже прибыло в порт Рохукюла.
На линию Рохукюла-Хельтермаа паром выйдет в пятницу, в 6:30 судно отправится в рейс из Рохукюла.
Член правления TS Laevad, капитан Гульдар Кивро рассказал, что плановые работы по обслуживанию парома прошли успешно и никаких неожиданностей во время осмотра подводной части корпуса судна выявлено не было.
В соответствии с международными правилами, все пассажирские паромы должны проходить плановый осмотр и обслуживание подводной части корпуса по меньшей мере два раза в течение пяти лет.
Первый плановый осмотр судна Leiger состоялся в период с 29 апреля по 9 мая. Осенью на такой же осмотр отправится паром Tõll.