Чт, 9.05.2019
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Паром Leiger успешно прошел техосмотр и в пятницу вернется на линию

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Паром Leaiger.

ФОТО: Saarte Hääl

Паром Leiger судовой компании TS Laevad прошел очередное техническое обслуживание и рано утром в пятницу вернется на линию Рохукюла-Хельтермаа.

Об этом сообщила пресс-служба предприятия, отметив, что обслуживание подводной части корпуса парома прошло успешно и судно уже прибыло в порт Рохукюла.

На линию Рохукюла-Хельтермаа паром выйдет в пятницу, в 6:30 судно отправится в рейс из Рохукюла.

Член правления TS Laevad, капитан Гульдар Кивро рассказал, что плановые работы по обслуживанию парома прошли успешно и никаких неожиданностей во время осмотра подводной части корпуса судна выявлено не было.

В соответствии с международными правилами, все пассажирские паромы должны проходить плановый осмотр и обслуживание подводной части корпуса по меньшей мере два раза в течение пяти лет.

Первый плановый осмотр судна Leiger состоялся в период с 29 апреля по 9 мая. Осенью на такой же осмотр отправится паром Tõll.

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