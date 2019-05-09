Паром Leiger успешно прошел техосмотр и в пятницу вернется на линию

Об этом сообщила пресс-служба предприятия, отметив, что обслуживание подводной части корпуса парома прошло успешно и судно уже прибыло в порт Рохукюла.

На линию Рохукюла-Хельтермаа паром выйдет в пятницу, в 6:30 судно отправится в рейс из Рохукюла.

Член правления TS Laevad, капитан Гульдар Кивро рассказал, что плановые работы по обслуживанию парома прошли успешно и никаких неожиданностей во время осмотра подводной части корпуса судна выявлено не было.

В соответствии с международными правилами, все пассажирские паромы должны проходить плановый осмотр и обслуживание подводной части корпуса по меньшей мере два раза в течение пяти лет.