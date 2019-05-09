Чт, 9.05.2019
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Численность населения Эстонии выросла за счет иммиграции

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Иллюстративное фото.

ФОТО: Mihkel Maripuu / PM/Scanpix Baltics

По уточненным данным, 1 января 2019 года в Эстонии проживало 1 324 820 человек, что на 5687 человек больше, чем на ту же дату годом ранее, сообщает Департамент статистики.

В 2018 году численность населения уменьшилась на 1384 человека в связи с естественным приростом населения (число смертей превышает количество рождений), но увеличилась по причине положительного сальдо миграции (в Эстонию приехало жить больше людей, чем уехало из страны) на 7071 человека, сообщила в четверг, 9 мая, пресс-служба ведомства.

Сальдо миграции Эстонии подряд оставалось положительным четвертый год, пишет rus.err.ee.

В течение предыдущего года в Эстонию приехало жить 17 547 человек и выехало 10 476 человек.

В прошлом году в Эстонии родилось 14 367 детей, что почти на 600 детей больше, чем годом ранее.

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