Численность населения Эстонии выросла за счет иммиграции

В 2018 году численность населения уменьшилась на 1384 человека в связи с естественным приростом населения (число смертей превышает количество рождений), но увеличилась по причине положительного сальдо миграции (в Эстонию приехало жить больше людей, чем уехало из страны) на 7071 человека, сообщила в четверг, 9 мая, пресс-служба ведомства.

Сальдо миграции Эстонии подряд оставалось положительным четвертый год, пишет rus.err.ee.

В течение предыдущего года в Эстонию приехало жить 17 547 человек и выехало 10 476 человек.