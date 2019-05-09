Галерея: жители Таллинна несут цветы к Бронзовому солдату

Начиная с раннего утра отмечающие окончание Второй мировой войны жители Таллинна несут цветы на столичное Военное кладбище, пишет Postimees.
Как рассказала порталу rus.err.ee член правления Таллиннского общества участников Второй мировой войны Нина Павлова, в четверг в 10:30 ветераны по традиции соберутся у Центра русской культуры, откуда их на автобусах доставят на Военное кладбище.
"В церемонии возложения цветов и венков к подножию Бронзового солдата как и в прежние годы примут участие и представители посольства Российской Федерации. Затем ветераны разойдутся по домам, чтобы отметить праздник вместе с родными и близкими", - добавила Нина Павлова.
Вечером 74-ю годовщину победы жители столицы отметят шествием, которое пройдет от Таллиннского автобусного вокзала по улице Фильтри до Военного кладбища.