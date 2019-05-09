Хоккейной сборной России снова повезло

Колорадо» проиграл «Сан-Хосе» 2:3, а вместе с этим матчем и полуфинальную серию 3-4. Сразу после окончания поединка пресс-служба сборной России объявила о решении вызвать Задорова в расположение национальной сборной России. Пока неизвестно, когда игрок присоединится к команде Ильи Воробьева. Свой первый матч россияне проведут уже завтра против команды Норвегии. Вполне вероятно, что Задоров, являющийся одним из ведущих защитников "Лавин", дебютирует в составе сборной России в матче против Чехии, который состоится 13-го мая.