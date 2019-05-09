Хоккейной сборной России снова повезло

Сборной России перед стартующим завтра чемпионатом мира по хоккею в очередной раз повезло: "Сан-Хосе Шаркс", выиграв седьмой матч полуфинальной серии Западной конференции, освободил для россиян защитника "Колорадо Эвеланш" Никиту Задорова.
Колорадо» проиграл «Сан-Хосе» 2:3, а вместе с этим матчем и полуфинальную серию 3-4. Сразу после окончания поединка пресс-служба сборной России объявила о решении вызвать Задорова в расположение национальной сборной России. Пока неизвестно, когда игрок присоединится к команде Ильи Воробьева. Свой первый матч россияне проведут уже завтра против команды Норвегии. Вполне вероятно, что Задоров, являющийся одним из ведущих защитников "Лавин", дебютирует в составе сборной России в матче против Чехии, который состоится 13-го мая.
В этом сезоне Задоров провел 70 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, проводя на площадке более 17 минут и набрав 14 очков (7+7), при показателе полезности +19.