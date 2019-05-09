Чт, 9.05.2019
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  • В Департаменте водных путей есть подходящий для исследования останков «Эстонии» глубоководный робот

В Департаменте водных путей есть подходящий для исследования останков «Эстонии» глубоководный робот

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При помощи глубоководного робота можно получить не только качественные фотографии, но и пробы металла и отложений.

ФОТО: Кадр с видео.

Страсти вокруг гибели парома «Эстония» не утихают, нового расследования и дополнительного погружения требуют в судах как Франции, так и Эстонии. Между тем, необходимой для подводных исследований техникой владеют и эстонские официальные учреждения, пишет Postimees.

За 25 лет, прошедших с момента гибели «Эстонии», водолазное оснащение и техника для подводных работ значительно развились. В то время, когда произошло крушение, лежащие на глубине 70-80 метров останки парома, были недоступны для обычных водолазов, а роботокамеры могли сделать лишь примитивные снимки плохого качества.

Сегодня все не так. Пределом для водолаза-любителя с обычным оснащением являются 40 метров, но для специально обученного водолаза со спецоборудованием останки «Эстонии» находятся на обычной рабочей глубине. Также развилась и предназначенная для работ на глубине техника, фотографии высокого качества  происходящего под водой можно сделать и при помощи и 3D гидролокатора.

В начале мая Департамент водных путей получил новый гидролокатор и оснащенного множеством камер современного глубоководного робота. Руководитель отдела гидрографии департамента Пеэтер Вялинг сказал, что этот робот может погружаться на глубину до 300 метров и оснащен HD-камерой, измерителем толщины металла и «руками», к которым можно прикрепить грейфер, резак или приспособление за взятия проб мелких отложений.

Новому погружению к останкам «Эстонии» препятствует заключенный между тремя странами посмертный покой, а также неясно, кто должен финансировать возможное погружение.

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