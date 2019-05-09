В Департаменте водных путей есть подходящий для исследования останков «Эстонии» глубоководный робот

За 25 лет, прошедших с момента гибели «Эстонии», водолазное оснащение и техника для подводных работ значительно развились. В то время, когда произошло крушение, лежащие на глубине 70-80 метров останки парома, были недоступны для обычных водолазов, а роботокамеры могли сделать лишь примитивные снимки плохого качества.

Сегодня все не так. Пределом для водолаза-любителя с обычным оснащением являются 40 метров, но для специально обученного водолаза со спецоборудованием останки «Эстонии» находятся на обычной рабочей глубине. Также развилась и предназначенная для работ на глубине техника, фотографии высокого качества происходящего под водой можно сделать и при помощи и 3D гидролокатора.

В начале мая Департамент водных путей получил новый гидролокатор и оснащенного множеством камер современного глубоководного робота. Руководитель отдела гидрографии департамента Пеэтер Вялинг сказал, что этот робот может погружаться на глубину до 300 метров и оснащен HD-камерой, измерителем толщины металла и «руками», к которым можно прикрепить грейфер, резак или приспособление за взятия проб мелких отложений.