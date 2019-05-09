Про отмазки и эстонские флаги на День Победы в Нарве

Но 9 мая с утра пораньше я решил флаг повесить.

“А можно? - спросонья спросила жена. - Не арестуют нас?”

“На eesti.ee написано, что сегодня День Европы и флаг вывесить нужно”, - сказал я.

Это была отмазка. Понятно, что я хотел таким образом отметить именно День Победы. Но я лез на стремянку и думал: подходит ли вообще для этого сине-черно-белый флаг?

У меня в архиве на компьютере лежит фотография с Дня Победы 2005 года. На ней рядом советский флаг, российский и эстонский. А вы помните, как в праздничном шествии на 9 мая несли эстонские флаги? Это было, но было очень-очень давно.

Потом полиция так настоятельно не рекомендовала использовать советские флаги, что вместо них еще при Юрии Мишине стали носить просто красные флаги - без серпа и молота. Полиция не имела права запрещать советские флаги, ее “нерекомендация” тоже была своего рода отмазкой. И нарвитяне ответили ответной отмазкой - простыми красными флагами без символов.

Случайно или нет, но, насколько я помню, приблизительно в то же время в эти годы из праздничных колонн исчезли эстонские триколоры.

Два года назад я снимал, как полицейские заставили свернуть российский флаг на праздновании Дня Победы. Парень, который его нес, шел в колонне, и его никто не тронул. Но на обратном пути, когда он остался один, подъехали две полицейские машины, и трое стражей порядка (не из Нарвы, кажется) долго с ним беседовали. Требовали свернуть флаг, ссылаясь на Закон об охране общественного порядка, и парень в конце концов сдался под таким напором.

Хотя сама мысль, что закон может запрещать флаг другого, признанного Эстонией государства, достаточно нелепа. На самом деле, закон запрещает в публичном пространстве действия, которые кого-то оскорбляют. Понятно, что никого из присутствующих этот флаг не оскорбил, и полицейские просто придумали очередную отмазку.

На этот раз полиция выразила мнение, что традиционное шествие по городу проводить нельзя. Городская управа шествие запретила на основании этого мнения.

Праздник и так организует “частное лицо” Лариса Оленина. Хотя она одновременно является зампредом горсобрания, горсобрание официально не может участвовать в таком вот нежелательном в Эстонской Республике празднике, поэтому снова праздник через отмазку.

Оскорбленные нарвитяне в Фейсбуке тут же придумали ответную: можно пойти по тротуарам, колонна станет только длиннее от этого.

Понятно, что эстонскости от всех этих мелких пакостей в Нарве не прибавится. Наоборот, стена между эстонским государством и нарвитянами только растет. И эстонский флаг с годами всё менее подходит для того, чтобы отметить его вывешиванием важный для всего города праздник.

Если так пойдет и дальше, через несколько лет можно будет задуматься, а не купить ли мне на День Победы в Ивангороде копию красного Знамени Победы с серпом, молотом и прочими нежелательными в Эстонии элементами, чтобы вывесить его на доме. Соседи, конечно, офигеют. И полицейские тоже. Но можно будет сказать, что это просто художественная акция. Или придумать какую-нибудь другую нелепую отмазку. Я тоже не дурак, отмазки придумывать умею.

Вот только было бы лучше вместо этого явного обострения спокойно уважать ценности друг друга, несмотря на то, что они разные, местами даже взаимоисключающие. Со своей стороны, на условиях взаимности, готов выучить, наконец, все даты, когда я должен вывешивать на доме сине-черно-белый флаг. Только боюсь, мозг напрягать не придется - взаимности всё равно не будет.