Полиция провела обыск в помещениях предприятий Вячеслава Леэдо

Сотрудники Центральной криминальной полиции в среду провели обыск в помещениях предприятий крупного судовладельца Вячеслава Леэдо. Обыск проведен в связи с подозрениями, что принадлежащее Леэдо предприятие Saaremaa Laevakompanii было преднамеренно доведено до банкротства.
Об этом BNS сообщил прокурор по особым делам Ляэнеской окружной прокуратуры Кайдо Туулемяэ, отметив, что 8 мая обыски состоялись в помещениях предприятий Saaremaa Laevakompanii и Holostovi Kinnisvarahaldus.
По словам Туулемяэ, прокуратура начала уголовное расследование с целью проверить подозрения, возникшие в связи с информацией о возможном преступлении.
«Задача государства — обеспечить справедливую и прозрачную экономическую и конкурентную среду. Если в вопросе о причинах банкротства предприятия появляются признаки преступления, наша обязанность — проверить подозрения», - подчеркнул Туулемяэ.
Руководитель бюро по расследованию экономических преступлений ЦеКриПо Атс Кюбарсепп добавил, что обыск был проведен с целью найти доказательства, которые помогли бы подтвердить или опровергнуть подозрения, а также установить истину.
«На основании уже собранных доказательств мы достигли фазы, когда необходимо изучит бухгалтерские документы предприятия и прочие доказательства, которые можно найти в ходе обыска», - сказал Кюбарсепп.
Уголовное расследование по данному делу проводит бюро по борьбе с экономическими преступлениями ЦеКриПо, руководит расследованием Ляэнеская окружная прокуратура.