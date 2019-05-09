Полиция провела обыск в помещениях предприятий Вячеслава Леэдо

Об этом BNS сообщил прокурор по особым делам Ляэнеской окружной прокуратуры Кайдо Туулемяэ, отметив, что 8 мая обыски состоялись в помещениях предприятий Saaremaa Laevakompanii и Holostovi Kinnisvarahaldus.

По словам Туулемяэ, прокуратура начала уголовное расследование с целью проверить подозрения, возникшие в связи с информацией о возможном преступлении.

«Задача государства — обеспечить справедливую и прозрачную экономическую и конкурентную среду. Если в вопросе о причинах банкротства предприятия появляются признаки преступления, наша обязанность — проверить подозрения», - подчеркнул Туулемяэ.

Руководитель бюро по расследованию экономических преступлений ЦеКриПо Атс Кюбарсепп добавил, что обыск был проведен с целью найти доказательства, которые помогли бы подтвердить или опровергнуть подозрения, а также установить истину.

«На основании уже собранных доказательств мы достигли фазы, когда необходимо изучит бухгалтерские документы предприятия и прочие доказательства, которые можно найти в ходе обыска», - сказал Кюбарсепп.