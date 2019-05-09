«Хочу кого-нибудь застрелить»: глупая шутка привела к панике в Кейлаской школе

Среди родителей распространялась информация, что девятиклассник принес в школу оружие и сказал другу, что хочет кого-нибудь застрелить.

В этой связи директор Кейлаской школы Майт Тыйтоя вчера вечером сделал публикацию в социальных сетях: «Дорогие родители, ученики и учителя. Хочу заверить, что завтра будет самый обычный учебный день, опасность не угрожает ни вашим детям, ни учителям. Спокойного вечера и ночи желают вам директор школы и эстонская полиция».

Однако это сообщение возымело обратный успех, среди родителей началась паника. «Очень непрофессиональная коммуникация, представлена неполная информация, которая ввергает людей в замешательство», - написал один из родителей.

«Давайте не будет опускаться до сплетен, подождем разъяснений со стороны школы и полиции. Если до начала учебного дня ничего не прояснится, разумно оставить детей дома. Может быть, тогда и появятся новые сведения», - ответил второй.