Чт, 9.05.2019
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Аллегри покинет «Ювентус»

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The head coach of Juventus Massimiliano Allegri during the Champions League, football match: Juventus FC vs Ajax. Ajax won 1-2 at Allianz Stadium, in Turin, Italy, 16th april 2019 (Photo by Alberto Gandolfo/Pacific Press) - Gandolfo_JuventusvsAjax041719(15)//PACIFICPRESS_xyz00001990_000006/1904171730/Credit:Alberto Gandolfo/PACIFIC /SIPA/1904171732

ФОТО: Alberto Gandolfo/PACIFIC /SIPA / Alberto Gandolfo/PACIFIC /SIPA

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри покинет свой пост, сообщает Sport Mediaset.

По информации издания, специалист и президент клуба Андреа Аньелли пришли к этому решению во время обсуждения трансферной кампании.

Сообщается, что итальянскому специалисту интересен вариант с «ПСЖ». На место Аллегри претендует Антонио Конте, кандидатуру которого поддерживает вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед. У Конте также имеется вариант с «Интером».

Аллегри пришёл в «Ювентус» в 2014 году. За пять лет он стал пятикратным чемпионом Италии, четырежды выигрывал Кубок Италии и дважды Суперкубок. Массимилиано четыре раза признавался лучшим тренером страны. Аллегри является первым тренером в истории итальянского футбола, который четыре года подряд выигрывал «золотой дубль» — чемпионат страны и национальный кубок:

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