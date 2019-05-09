Аллегри покинет «Ювентус»

По информации издания, специалист и президент клуба Андреа Аньелли пришли к этому решению во время обсуждения трансферной кампании.

Сообщается, что итальянскому специалисту интересен вариант с «ПСЖ». На место Аллегри претендует Антонио Конте, кандидатуру которого поддерживает вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед. У Конте также имеется вариант с «Интером».

Аллегри пришёл в «Ювентус» в 2014 году. За пять лет он стал пятикратным чемпионом Италии, четырежды выигрывал Кубок Италии и дважды Суперкубок. Массимилиано четыре раза признавался лучшим тренером страны. Аллегри является первым тренером в истории итальянского футбола, который четыре года подряд выигрывал «золотой дубль» — чемпионат страны и национальный кубок: