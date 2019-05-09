Чт, 9.05.2019
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  • Уехал учиться, а попал за решетку: 18-летнего уроженца Эстонии наказали за хранение детского порно

Уехал учиться, а попал за решетку: 18-летнего уроженца Эстонии наказали за хранение детского порно

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ФОТО: Sille Annuk

В Великобритании 18-летний уроженец Эстонии был признан виновным за хранение детской порнографии, сообщает Postimees со ссылкой на местные СМИ.

18-летний Данил Снятковский, который отправился в Великобританию с целью продолжить обучение, был арестован в октябре прошло года в своем доме в городе Лландидно.

У молодого человека было найдено 31 фильм и более 40 фотографий, содержащих детское порно. Насколько известно, в конфискованных фильмах были сцены мучения маленьких детей.

Суд приговорил Снятковского к 120 часам общественно-полезных работ и обязал его пройти психиатрическое лечение. Также ему был назначен испытательный срок в пять лет.

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