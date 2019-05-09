Уехал учиться, а попал за решетку: 18-летнего уроженца Эстонии наказали за хранение детского порно

18-летний Данил Снятковский, который отправился в Великобританию с целью продолжить обучение, был арестован в октябре прошло года в своем доме в городе Лландидно.

У молодого человека было найдено 31 фильм и более 40 фотографий, содержащих детское порно. Насколько известно, в конфискованных фильмах были сцены мучения маленьких детей.